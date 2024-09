Johan Derksen reageert op onthullingen over 'misstanden' binnen AZ-jeugd

Johan Derksen kijkt er niet raar van op dat er een zogeheten 'angstcultuur' heerst bij enkele betaald voetbalclubs. Voormalig jeugdspeler van AZ Finn Berk kreeg in de jeugd bij de Alkmaarse club bijna dagelijks te maken met denigrerende opmerkingen van trainers en ploeggenoten en maakte ongemerkt deel uit van een angstcultuur.

Berk, die uiteindelijk op 22-jarige leeftijd besloot om afscheid te nemen van het profbestaan, besloot zijn turbulente voetballeven te bundelen in het boek Voetbaldroom. Zijn ervaringen kwamen dinsdagavond ter tafel in Vandaag Inside.

"Ik kijk er niet van op", aldus Derksen. "Ik heb die tijd ook meegemaakt. Je werd als nieuweling ontzettend onder druk gezet. Je stelt binnen een organisatie helemaal niets voor, het gaat alleen om de eerste elftal-spelers."

Berk herinnert zich onder meer die keer dat een ploeggenoot de spelersbus van AZ werd uitgezet. “We reden langs de Johan Cruijff ArenA. Dus die jongen zegt: ‘Wat een mooi stadion, wat top’. Maar die buschauffeur was daar niet van gediend: ‘Het is een lelijk stadion en Ajax is een kutclub’."

"Het is een heel hard milieu, daar moet je wel tegen kunnen", vervolgt Derksen, die vervolgens stelt dat Berk 'geen bijster groot talent was'. "Hij is bij AZ, Cambuur en twee Duitse clubs mislukt, dus daar kan hij het niet op gooien."

"Maar al die jeugdtrainers zijn een beetje kleine Van Gaaltjes, terwijl Van Gaal met zijn achtergrond in het onderwijs toch anders met mensen omgaat. Maar ze proberen allemaal de harde jongen te zijn", stelt Derksen.

Marijn Beuker

De Snor wijst vervolgens naar de directie van AZ. "Zij moeten zich dit aantrekken. Die jongen die nou de baas is bij Ajax (directeur voetbalzaken Marijn Beuker, red.) komt er ook niet goed vanaf."

"Die liep maar een beetje mooi weer te spelen en met zijn handjes te wapperen. Niemand wist wat hij deed, maar hij streek wel de eer op van de talenten die doorbraken", sneert Derksen naar Beuker.