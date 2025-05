Johan Derksen oordeelt hard: 'Hij is klaar. Je hebt niets aan hem'

Johan Derksen is totaal niet onder de indruk van Brian Brobbey. De 23-jarige spits van Ajax kon ook tegen FC Groningen weer geen potten breken en werd na ruim een uur gewisseld. Derksen vindt dat de Amsterdammers hem in de winter naar West Ham United hadden moeten laten gaan.

Brobbey stond in de basis in Groningen, maar werd na 56 minuten afgelost door Wout Weghorst. “Brobbey is klaar”, oordeelt Derksen hard in Vandaag Inside.

“Aan Brobbey heb je niets. Je hebt niets aan een spits die niet scoort. Het is structureel zo. Brobbey is mislukt in Duitsland, kwam terug naar Ajax en heeft niets gepresteerd”, aldus De Snor.

“Ze hebben hem ooit kunnen verkopen aan een club uit Engeland (West Ham, red.). Dat hadden ze meteen moeten doen, want je krijgt er ook niks meer voor”, vindt Derksen.

Brobbey maakte dit seizoen slechts 4 doelpunten in 29 competitiewedstrijden. In alle competities staat de teller op 7 treffers na 43 duels.

De geboren Amsterdammer stond in januari in de nadrukkelijke belangstelling van West Ham, maar tot een transfer kwam het niet. Brobbey ligt nog tot medio 2027 vast bij Ajax en is volgens Transfermarkt 27 miljoen euro waard.