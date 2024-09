Johan Derksen noemt club die veel beter bij Wout Weghorst zou passen dan Ajax

Johan Derksen vraagt zich in Vandaag Inside af waarom Wout Weghorst sinds enige weken speler van Ajax is. In de optiek van de analist had de veelbesproken aanvaller als jongen uit het oosten veel beter voor FC Twente kunnen kiezen.

''Hij had naar FC Twente moeten gaan. Dan had hij gespeeld, in zijn eigen omgeving'', snapt Derksen niet waarom Weghorst uiteindelijk voor Ajax heeft gekozen. ''Maar Wout heeft zichzelf altijd een beetje overschat.''

Tafelgast René van der Gijp vindt ook dat Weghorst veel risico's heeft genomen door bij Ajax te tekenen. ''Op Wout zijn leeftijd (32 jaar, red.) moet je gewoon elke week spelen. Leuk afsluiten die carrière.''

Van der Gijp keek afgelopen woensdag met de nodige verbazing naar het debuut van Weghorst bij Ajax. De boomlange spits betrad het veld in de Johan Cruijff ArenA in de 65ste minuut. Weghorst scoorde niet, maar Ajax won wel met 5-0 van Fortuna Sittard.

''Als er nou een jongen van zestien invalt, dan begrijp ik nog dat je die jongen wat instructies mee wil geven. Maar als Wout Weghorst invalt... Dat doe je niet bij zo'n speler'', zo oordeelt Gijp.

''Bij hem niet meer. Dan zeg je gewoon: 'Wout, maak er wat leuks van jongen''', aldus Van der Gijp, die Chuba Akpom woensdag zag starten bij Ajax als vervanger van de geblesseerde Brian Brobbey. Weghorst startte dus niet en moest het derhalve doen met een invalbeurt.

''Hij had gedacht tweede spits te zijn'', kruipt Van der Gijp in het hoofd van Weghorst. ''Hij is gewoon pinchitter'', voegt Johan Derksen daaraan toe. ''Maar laten we wel zijn... Er is geen kut aan als je jong bent en steeds op de bank zit. Maar op de leeftijd van Wout is het ook niet leuk. Dan moet je gewoon voetballen'', zo besluit Van der Gijp.