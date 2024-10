Johan Derksen looft Eredivisie-trainer: 'Hij was toch de ideale man geweest voor Ajax?'

Johan Derksen denkt dat Ron Jans de ideale trainer was geweest om de komende jaren bij Ajax ‘te overbruggen’. Dat zegt de analist maandagavond bij Vandaag Inside.

FC Utrecht won zondagavond op bezoek bij AZ (1-2) en steeg daardoor naar de tweede plek in de Eredivisie met zestien punten uit zes wedstrijden. De Domstedelingen staan vijf punten achter koploper PSV, dat wel één wedstrijd meer heeft gespeeld.



De goede prestaties van Jans in Utrecht worden ook bij Vandaag Inside besproken. “Als je nu kijkt naar hoe hij het doet bij FC Utrecht... Dat was toch ook de ideale man geweest om deze jaren bij Ajax te overbruggen?”, vraagt Derksen zich hardop af.

“Kijk, Arne Slot brengt iets extra’s. Dat is te zien, want die Deen (Brian Priske, red.)... Er is niks meer over van wat Slot allemaal opgebouwd heeft. Ik denk dat Peter Bosz ook wel iets extra’s brengt. Bij Ajax heeft hij het ook goed gedaan, hij heeft toch de Europa League-finale gehaald”, vervolgt De Snor.

“Maar dat geldt ook voor Jans. Hij haalt bij elk lullig clubje goede resultaten. De rest van die trainers zijn allemaal zo goed als hun spelers.” Derksen krijgt bijval van Valentijn Driessen. “Toen hij kwam stonden ze laatste, hè. Nu staan ze gewoon tweede.”

Kritiek op Farioli

Derksen was in dezelfde uitzending ook kritisch op Ajax-trainer Francesco Farioli. De tv-persoonlijkheid heeft nog altijd geen hoge pet op van de Italiaan. "Hij gooit er wanhopig twee anderen in", zo doelt Derksen op doelpuntenmakers en invallers Bertrand Traoré en Mika Godts.

"In de krant wordt hij dan omschreven als een tovenaar. 'Fantastische wissels!' Daar zou je met het derde elftal van moeten winnen!", aldus Derksen.