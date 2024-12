Johan Derksen kraakt ‘gênante speler’ van Ajax: ‘Heel armoedig voor een club met ambities’

Johan Derksen vindt het pijnlijk om te zien dat Remko Pasveer (41) de eerste keeper van Ajax is, zo zegt de analist in Vandaag Inside. Volgens de Snor is de ervaren goalie te oud om bij een professionele club onder de lat te staan.

“Die oude keeper van Ajax... Dat begint nu wel gênant te worden voordat hij in een hoek ligt”, begint de kritische Derksen zijn verhaal. “Tegen AZ gaat hij als een zoutzak naar de hoek.”

Derksen begrijpt niet dat Pasveer de eerste keuze van Francesco Farioli is. “Hij is 41. Ik vind het heel armoedig voor een club met ambities dat je een vent van 41 in het doel hebt staan.”

René van der Gijp is het met zijn collega eens. “Ajax moet gewoon een goede keeper hebben van eind twintig en een goede jonge keeper op de bank.”

Als presentator Wilfred Genee zegt dat Diant Ramaj op de bank zit, reageert journalist Valentijn Driessen niet enthousiast. “Die is te klein. Dat vind ik ook geen hele goede keeper. Anders was hij nu al vertrokken.”

Pasveer vierde een maand geleden zijn 41ste verjaardag en is sinds de komst van Farioli niet meer weg te denken onder de lat bij Ajax. De teller staat dit seizoen op 25 officiële wedstrijden, waarin hij 11 keer de nul hield.

22 keer moest Pasveer een tegentreffer incasseren. Tegen AZ (2-1 nederlaag) zag de routinier er slecht uit bij het tweede doelpunt van de Alkmaarders. Uit een hoekschop kon Mayckel Lahdo vrij binnentikken.