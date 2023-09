Johan Derksen is klaar met basisspeler Oranje: ‘Hij loopt op zijn laatste benen’

Maandag, 11 september 2023 om 23:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:19

Johan Derksen heeft niet veel vertrouwen meer in de kwaliteiten van Virgil van Dijk. De analist stelt in het programma Vandaag Inside van SBS6 dat het ‘niet zo’n goede verdediger is’, en dat hij zich bovendien ergert aan de interviews van de centrumverdediger.

“Ik word heel moe van die aanvoerder van Nederland”, zo begint Derksen in de talkshow. “Als er een wanprestatie geleverd wordt gaat hij met allerlei clichés uitleggen wat er misgaat. Of hij het niveau nog aankan? Nee, hij loopt op zijn laatste benen. Ik heb het nooit een vedette gevonden. Hij oogt goed, maar ik vind het niet zo’n goede verdediger. Hij was alleen sterk in de lucht.”

De analyticus ergert zich niet alleen aan de tegenvallende prestaties op het veld, want ook de optredens van Van Dijk voor de camera kunnen Derksen niet bekoren. “Hij staat dan de zogenaamde aanvoerder te spelen. Hij trapt alleen maar open deuren in en die man zegt nooit wat. Dan denk ik: jonge, jonge, jonge, wat een saaie lul is dat zeg.” Valentijn Driessen sluit zich aan bij Derksen, en verwacht dat de Van Dijk alleen nog op het komende EK in Duitsland actief zal zijn. “Tot dan mag hij mee blijven doen.”

René van der Gijp vindt eveneens dat de verdediger van Liverpool zijn top enige tijd geleden al bereikt heeft. “Ik vond Van Dijk echt een absolute topverdediger in de tijd dat Liverpool de Champions League won. Maar ik denk wel dat hij na zijn blessure een jasje uit heeft gedaan. Het was wel echt een ernstige blessure. Hij had gewoon tot invalide geschopt kunnen worden. Bij sprintduels zie je gewoon dat hij minder is geworden. Af en toe oogt het ook onzeker”, besluit Van der Gijp.