Arsenal-icoon richt zich in titelstrijd op Tottenham en doet enorme belofte

De Premier League krijgt dit seizoen een ongekend spannende ontknoping. Arsenal nam zondagavond dankzij een 0-1 zege op Manchester United weer de koppositie over van Manchester City. Paul Merson, clubicoon van the Gunners, hoopt dat aartsrivaal Tottenham Hotspur Arsenal in het slot van de competitie nog een helpende hand toesteekt.

De ploeg van manager Mikel Arteta gaat door de nipte overwinning op bezoek bij Manchester United weer aan kop in de Premier League. Manchester City heeft echter wel een duel minder gespeeld. The Citizens spelen nog twee competitieduels, Arsenal slechts één.

Manchester City speelt komende dinsdag een uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur, waarna zondag nog een thuisduel met West Ham United op het programma staat.

Arsenal moet hopen op puntverlies van de ploeg van manager Pep Guardiola. De eerste mogelijkheid dient zich uitgerekend aan tegen Tottenham, dat zelf nog een kleine kans heeft om zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League.

Merson, die in totaal 397 officiële duels voor Arsenal speelde, heeft weinig vertrouwen in hulp van de Spurs. Als de aartsrivaal Arsenal deze week toch de helpende hand toesteekt in de Engelse titelstrijd, dan is oud-prof bereid een tattoo van Tottenham te nemen.

“Arsenal zal waarschijnlijk als tweede eindigen”, zei Merson zondag als analist bij Sky Sports. “Als je erop vertrouwt dat Tottenham een voetbalwedstrijd wint of gelijkspeelt... Ja, dat gaat niet gebeuren. Als ze winnen, laat ik een Tottenham-tatoeage zetten. Op een plek zetten waar je het niet kunt zien!”, zei hij met een knipoog.

Arsenal scheef met de overwinning op Manchester United historie. Het was de 27ste zege in het huidige Premier League-seizoen, het hoogste aantal ooit in de clubgeschiedenis. Of het voldoende gaat zijn voor de landstitel moet komende week blijken. De Londenaren treden zondag in de laatste speelronde in het Emirates Stadium aan tegen Everton, dat als nummer vijftien nergens meer voor speelt.

