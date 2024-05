Vermeulen zaait twijfel over Ajax-kandidaat Farioli; X wijst analist terecht

Het heeft er alle schijn van dat Francesco Farioli de nieuwe trainer van Ajax wordt. De huidig oefenmeester van OGC Nice staat op poleposition na de afzegging van Graham Potter en nadert een akkoord met de Amsterdammers. Analist Arno Vermeulen vindt het maar vreemd dat Farioli er zo goed op staat in de hoofdstad. Al helemaal nadat Vermeulen in de cijfers dook.

Op basis daarvan ontwaarde de analist niets waarop Farioli’s aanzien gestoeld kon zijn. Die conclusie presenteert hij zondagavond bij NOS Studio Voetbal.

“Hij (Farioli, red.) heeft negen maanden bij Karagümrük gewerkt, een club die toen gepromoveerd was, en daar heeft hij gemiddeld 1.5 punt gehaald. Dat is best aardig”, begint Vermeulen nog.

Daarop wordt de toon van de analist zorgwekkender. “Toen ging hij naar Alanyaspor – een wat grotere club – waar het niet goed ging, ze bijna degradeerden en hij al na veertien maanden vertrok. En toen maar naar Nice.”

Dat Nice voor het eerst in zeven jaar hoger dan de vijfde plaats kan eindigen, moet volgens Vermeulen iets genuanceerd worden. “Afgelopen jaar hadden ze 58 punten (in de Ligue 1, red.), Farioli heeft er 54, met nog twee wedstrijden te gaan. Dat is niet zo heel bijzonder. Ook omdat er 33 miljoen meer is uitgegeven dan er binnenkwam, dus je mag aannemen dat hij betere spelers heeft gekregen.”

“En wat opmerkelijk is: het doelsaldo”, vervolgt Vermeulen. “37 goals voor, 25 tegen, er zijn maar vijf ploegen in de hele Ligue 1 die minder goals hebben gemaakt. We moeten het allemaal niet overdrijven, ik ben er niet van onder de indruk als je naar de cijfers kijkt.”





Van 20 naar 18 clubs

Enkele-gebruikers reageren vol verontwaardiging op Vermeulens opsomming. Volgens hen ziet Vermeulen één niet te miskennen feit over het hoofd. De Ligue 1 heeft dit jaar namelijk twee clubs minder dan vorig seizoen, met vier minder wedstrijden tot gevolg. Dat maakt Farioli’s prestatie des te knapper.

Arno Vermeulen pakt er wat simpele data van Farioli bij en geeft even n snoeihard oordeel over de mogelijke nieuwe #Ajax-trainer. Nooit met hemzelf gesproken, nooit in m verdiept, of ook maar íémand over hem gesproken. Stuitend. /via ?@NOSsport? https://t.co/bBpdF0OOvh — Thijs Zeeman (@ThijsZeeman) May 13, 2024

Hoewel de gesprekken zich nog niet in de eindfase bevinden, komt een akkoord tussen Ajax en Farioli wel rap dichterbij. De Amsterdammers hadden oud-speler Christian Chivu op het oog als assistent, maar die komt er niet uit met de club. Ajax heeft de komst van Erik ten Hag ook nog niet helemaal uit het hoofd gezet. De Haaksberger is nog altijd de ideale kandidaat voor het hoofdtrainerschap, maar dat hangt volledig af van zijn toekomst bij Manchester United.



