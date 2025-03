Johan Derksen heeft serieuze waarschuwing voor Liverpool-trainer Arne Slot: ‘Hij moet oppassen met…’

Hoewel Johan Derksen hoog opgeeft van Arne Slots handelswijze bij Liverpool, heeft de oud-linksback bij Vandaag Inside een serieuze waarschuwing voor de trainer van de Engelse lijstaanvoerder.

“Zou die Salah er een beetje de tering in hebben dat er zo veel naar Arne Slot wordt gekeken?”, gooit René van der Gijp een balletje op over de media-aandachtsverdeling bij de succesploeg. “Ik denk het wel.”

“Salah denkt misschien wel: ik schiet ze er elke week in, Slot zit op de tribune of op de bank en krijgt alle lof toegezwaaid”, fantaseert de vaste tafelgast over de gedachtegangen van de Egyptenaar.

“Dat zag je ook bij die wissel in Parijs”, refereert Valentijn Driessen aan Liverpools 0-1 zege op Paris Saint-Germain afgelopen woensdag, waarin Salah vijf minuten voor tijd naar de kant werd gehaald door Slot. “Daar was Salah ziek van.”

“Toen was hij boos, ja”, zag ook Derksen. “En daar moet Arne Slot ook mee uitkijken. Hij heeft heel veel te danken aan Salah, beslissende dingen.”

“In Engeland heeft de manager veel meer status dan een trainer in Nederland”, verklaart De Snor de constante lofzang voor Slot. “Een manager van een club is somebody.”

“Arne Slot doet dat zó goed met de media. Hij spreekt binnen drie weken uitstekend Engels, heeft goede teksten en is altijd gastvrij. Hij voelt precies wat hij moet doen.”