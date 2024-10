Johan Cruijff ArenA geeft in minuut 9 plots massaal applaus voor ex-Ajax-speler

Het publiek in de Johan Cruijff ArenA heeft zondagmiddag een laaiend applaus gegeven in de negende speelminuut. Toen het duel tussen Ajax en FC Groningen wegens een blessurebehandeling kort stil lag, verscheen Ryan Gravenberch op de grote schermen in het stadion.

De middenvelder van Liverpool en voormalig Ajacied kwam met zijn ploeg afgelopen zaterdag al in actie in de Premier League tegen Nottingham Forest (0-1 winst), waardoor hij zondag de gelegenheid had om naar Amsterdam te vliegen.

De aanwezigheid van Gravenberch werd enorm gewaardeerd in de ArenA, want de middenvelder kon rekeningen op een massaal applaus toen hij in beeld kwam. Gravenberch doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakt in juli 2022 voor circa 18,5 miljoen euro de overstap naar Bayern München.