Joey Veerman: 'Wat Rafael van der Vaart zegt, slaat nergens op!'

PSV is zondag kampioen van Nederland geworden na een 1-3 overwinning op Sparta Rotterdam, maar tijdens de feestelijke persconferentie liet Joey Veerman zich ook van zijn kritische kant zien. De middenvelder van PSV heeft het vooral gemunt op de voetbalanalisten en noemde Rafael van der Vaart daarbij expliciet.

Veerman, die in de tweede seizoenshelft geregeld onderwerp van discussie was, stak zijn irritatie niet onder stoelen of banken. “Het slaat gewoon nergens op. Iedereen roept maar wat. Er zijn 350 praatprogramma’s in de week en iedereen moet iets zeggen om op voetbalsites te komen,” foeterde hij.

“Voor voetballers is dat soms mega irritant, want je kunt je stem eigenlijk nooit echt laten horen. Bij dezen heb ik dat misschien even gedaan.”

De geboren Volendammer verwees vervolgens naar eerdere uitspraken van Van der Vaart. “Weet je wat het is? Als één iemand roept: ‘hij moet naar Real Madrid’, dan betekent dat natuurlijk niet dat Real Madrid mij gaat bellen. Maar ik word er vervolgens wel constant op aangesproken.”

“En dan heb je zo’n Van der Vaart die twee weken geleden roept dat ik naar Real Madrid moest, en nu ineens kan ik er niks meer van? Ja, dat slaat natuurlijk gewoon helemaal nergens op,” aldus Veerman.

Youri Mulder linkte Veerman vorig jaar aan Real Madrid

Het was overigens Youri Mulder die Veerman de eerste keer aan Real Madrid linkte, zo werd op 11 juni 2024 duidelijk gemaakt door Rondo-presentator Wytse van der Goot. In het Ziggo-programma werd een videoverbinding gelegd met Carlo Ancelotti, toenmalig trainer van Real. "Youri Mulder opperde al eens dat Joey Veerman een goede versterking zou zijn voor Real Madrid”, stelde Van der Goot in gesprek met Ancelotti.

Ancelotti reageerde glimlachend. “Haha, oké. I’m going to look.”

Uitspraak van Van der Vaart waar Veerman op doelt

In maart van dit jaar refereerde Van der Vaart aan de eerdere uitlatingen van Mulder, nadat PSV in een diepe sportieve crisis was beland. “Joey Veerman kon naar Real Madrid en Ismael Saibari zou een van de beste spelers ter wereld worden... Het valt allemaal wel mee.”