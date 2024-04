Jeugdinternational Mike Kleijn vertrekt bij Feyenoord en tekent in de Eredivisie

Mike Kleijn speelt de komende vier seizoenen voor Sparta Rotterdam, zo laat de Rotterdamse club weten via de officiële kanalen. De negentienjarige jeugdinternational, die als middenvelder en linksback uit de voeten kan, stond de afgelopen jaren te boek als een groot talent bij Feyenoord.

In Rotterdam-Zuid beschikte Kleijn over een aflopend contract. Volgens 1908.nl zat een contractverlenging bij Feyenoord niet in de pijplijn, daar de aansluitingsmogelijkheden naar het eerste elftal gering waren.

???????? ???????????? ? ???????????? — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) April 12, 2024

Kleijn vertrekt dan ook bij Feyenoord zonder debuut in de hoofdmacht. Wel ging de Bredanaar onder trainer Arne Slot meerdere keren mee op trainingskamp en deed hij mee in diverse oefenwedstrijden. Na dertien seizoenen Feyenoord en vele jeugdinterlands is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Op Het Kasteel hoopt Kleijn wel door te breken in de Eredivisie.

Gerard Nijkamp, de technisch directeur van Sparta, is in zijn nopjes met de komst van Kleijn. “Hoewel de transferwindow nog niet geopend is, zijn wij op de achtergrond al druk bezig om de selectie voor volgend seizoen samen te stellen. Wij denken dat Mike een belangrijke rol kan gaan spelen in de toekomst.”

“Bij Feyenoord staat hij goed aangeschreven en maakte hij op ons ook een goede indruk in de wedstrijden die we van hem bekeken hebben. Ondanks zijn negentien jaar is hij al aanvoerder van het hoogste jeugdelftal. Daarnaast kan Mike op zowel het middenveld, voornamelijk als een ‘acht’, en als linksback uit de voeten, wat hem multifunctioneel maakt. We zijn blij Mike volgend seizoen welkom te heten bij Sparta”, aldus Nijkamp op de clubwebsite.

Op het YouTube-kanaal van Sparta reageert Kleijn op zijn transfer naar Spangen. “Sparta is een hele mooie en historische club en ik ben heel dankbaar dat ik hier mag spelen en mezelf mag ontwikkelen. Ik had het gevoel dat er een nieuwe stap nodig was voor mijn ontwikkeling.”

Feyenoord heeft nog geen melding gemaakt van het vertrek van Kleijn. In het hoogste beloftenelftal van de Rotterdammers vertolkt de linkspoot al enige tijd een belangrijke rol. Feyenoord Onder 21, dat momenteel koploper is, hoopt in de resterende maanden van het huidige seizoen nog te promoveren.

