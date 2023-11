15-jarige kan komend weekend record van Maldini breken in eerste elftal AC Milan

De nog maar vijftienjarige Francesco Camarda gaat zaterdag zijn debuut maken in de wedstrijdselectie van AC Milan. De huidige nummer drie van de Serie A neemt het dan in eigen huis op tegen Fiorentina, en trainer Stefano Pioli kan niet beschikken over onder meer Olivier Giroud en Noah Okafor. Daardoor besloot hij de piepjonge Camarda bij de selectie te halen.

Camarda, geboren op 10 maart 2008, speelt normaal gesproken in het Onder 19-team van Milan. Daar was hij dit seizoen in dertien wedstrijden tot dusver goed voor zeven doelpunten en twee assists.

Die goede cijfers is ook Pioli opgevallen, en daardoor maakt Camarda onderdeel uit van de selectie van Milan tegen Fiorentina. Dat kan echter ook niet los worden gezien van het ontbreken van de geschorste Giroud en geblesseerd Okafor.

Giroud kreeg rood in het competitieduel met Lecce (2-2) van twee weken geleden en Okafor viel deze week geblesseerd uit in de EK-kwalificatiewedstrijd van Zwitserland tegen Roemenië (1-0 nederlaag). Door een dijbeenblessure is ook Rafael Leão tegen Fiorentina niet beschikbaar.

Daardoor mag Camarda zich dus bij de wedstrijdselectie voegen. Overigens moest Milan vanwege de leeftijd van het talent eerst nog toestemming krijgen van de plaatselijke autoriteiten van Lombardije. Dat is dus gelukt.

Mocht Camarda zaterdag ook daadwerkelijk in actie komen, dan wordt hij de jongste debutant ooit voor Milan. Op dit moment is dat nog Paolo Maldini, die in januari 1985 debuteerde op een leeftijd van 16 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Milan staat momenteel op de derde plek in de Serie A, met 23 punten na 12 duels. Daarmee hebben i Rossoneri al acht punten minder dan koploper Internazionale. Fiorentina, de opponent van zaterdag, staat zesde.