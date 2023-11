15-jarige Francesco Camarda breekt Serie A-record bij zege AC Milan

Zaterdag, 25 november 2023 om 22:42 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:46

AC Milan heeft eindelijk weer eens een zege geboekt in de Serie A. Door een 1-0 overwinning op Fiorentina in het eigen San Siro pakte de ploeg van trainer Stefano Pioli voor het eerst sinds 7 oktober weer de volle buit in de Italiaanse competitie. De enige treffer kwam op naam van Theo Hernández. Door de overwinning staan i Rossoneri voorlopig op de derde plek in de Serie A. Fiorentina bezet ondertussen plaats zes.

Milan begon het duel met drie andere basisspelers ten opzichte van de wedstrijd tegen Lecce (2-2) twee weken geleden. De geschorste Olivier Giroud werd in de spits vervangen door Luka Jovic, Yunus Musah kreeg op het middenveld de voorkeur boven Rade Krunic en Christian Pulisic verving de geblesseerde Rafael Leão. Tijjani Reijnders startte opnieuw in de basis bij de thuisploeg.

Hoewel de eerste helft redelijk gelijk opging, kreeg de thuisploeg de meeste mogelijkheden op de openingstreffer. Pogingen van Pulisic, Davide Calabria en Tommaso Pobega werden echter allemaal gekeerd door Fiorentina-doelman Pietro Terracciano.

Toch ging Milan met een voorsprong de rust in. Jovic stuurde Hernández diep, en de Fransman ging op het doel van Terracciano af. Toen hij het strafschopgebied binnenging, besloot verdediger Fabiano Parisi echter aan de noodrem te trekken. Milan kreeg een penalty, Parisi een gele kaart. Hernández benutte het buitenkansje vanaf elf meter zelf: 1-0.

Oei, Parisi trekt aan de ?????????????? ? En dus mag Theo Hernández gaan aanleggen vanaf 11 meter ??#ZiggoSport #SerieA #MilanFiorentina pic.twitter.com/eC38p4IAhZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 25, 2023

Ook de eerste kans van de tweede helft was voor de thuisploeg. Hernández gaf voor, maar de kopbal van Samuel Chukwueze werd met zijn voeten gekeerd door Terracciano. Daarna begon Fiorentina wat meer uit de schulp te kruipen, wat resulteerde in wat kansen.

Eerst leverde doelman Mike Maignan de bal in, waarna Nicolás González de bal vanaf de rand van het strafschopgebied naast schoot. Even later kopte diezelfde Argentijnse aanvaller over op aangeven van Riccardo Sottil.

De ?????????????? Serie A-speler ooit ?? Francesco Camarda werd geboren op 10 maart 2008, hij is 15 jaar en mag invallen in San Siro ??#ZiggoSport #SerieA #MilanFiorentina pic.twitter.com/rYHdHckVWu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 25, 2023

Nadat Jovic een kwartier voor tijd oog in oog met doelman Terracciano niet had weten te scoren, brak het slotoffensief van Fiorentina aan. Dat leverde twee goede mogelijkheden op: eerst kon Maignan eenvoudig redding brengen doordat M'Bala Nzola de bal niet goed raakte, even later krulde Maxime Lopez naast.

In de slotfase mocht de vijftienjarige Francesco Camarda overigens nog invallen bij Milan. De aanvaller, geboren op 10 maart 2008, werd daarmee de jongste speler ooit in de Serie A. Het record stond tot zaterdag nog op naam van Wisdom Amey, die in 2021 - ook op vijftienjarige leeftijd - debuteerde voor Bologna.