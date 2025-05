Ajax-spits Brian Brobbey na teleurstellend jaar op kersverse kampioen gewezen

Romelu Lukaku heeft met veertien goals een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Serie A. De Belgische aanvaller van de Italiaanse grootmacht krijgt maandag dan ook complimenten in Rondo van Ziggo Sport.

In de voetbaltalkshow is aandacht voor de kampioenswedstrijd van Napoli tegen Cagliari (2-0). Lukaku was kort na rust enkele verdedigers van de bezoekers te slim af, om vervolgens beheerst de 2-0 binnen te schieten.

''Hier zou Brobbey misschien een keertje naar moeten kijken'', concludeert Theo Janssen na het zien van de beelden van de uitblinkende Lukaku. ''Dat is interessant wat je zegt'', merkt presentator Wytse van der Goot direct op.

''Brobbey is ook een type dat heel veel fysiek doet. Maar Lukaku doet het dan ook nog eens richting de goal. En houdt ook nog redelijk de controle. Dat heeft Brobbey natuurlijk minder'', legt Janssen de twee aanvallers naast elkaar.

''Maar Lukaku zou wel een voorbeeld kunnen zijn voor Brobbey. Hoe hij de volgende stap moet zetten'', geeft de analist en voormalig speler van Ajax mee aan de aanvaller in Amsterdamse dienst.

Janssen heeft hoop wat Brobbey. ''We zagen Brobbey tegen Duitsland, toen was hij heel sterk. Een beetje zoals Lukaku vaker doet. En dat heeft Brobbey veel te weinig natuurlijk. Het is een keer een week goed, en dan is het zes weken niks.''

''Als je kijkt naar dit seizoen, moet Brobbey wel in de spiegel kijken'', zo besluit Janssen zijn analyse. Brobbey kwam afgelopen seizoen in 44 duels voor Ajax in alle competities tot slechts zeven goals.