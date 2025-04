Jan Paul van Hecke ziet Speler van de Maand-prijs in de Premier League aan zich voorbij gaan

Bruno Fernandes is uitgeroepen tot de Speler van de Maand in de Premier League. Het is de vijfde keer dat de dertigjarige aanvoerder van Manchester United de individuele prijs wint in zijn carrière. De laatste keer was wel vijf jaar geleden, want zijn eerste vier prijzen pakte hij allemaal in 2020.

Fernandes was in maart bij alle competitiedoelpunten van Manchester United betrokken. De Portugees scoorde tegen Arsenal (1-1) en was tegen Leicester City (0-3) goed voor een treffer en twee assists.

Fernandes staat nu met Wayne Rooney en Robin van Persie op de gedeelde derde plaats van spelers die het vaakst de beste van de maand waren in de Premier League. Steven Gerrard en Cristiano Ronaldo staan gedeeld tweede met zes keer, terwijl Harry Kane, Sergio Aguero en Mohamed Salah bovenaan staan met zeven keer.

Jan-Paul van Hecke was deze maand ook genomineerd voor de individuele prijs in Engeland. Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) en Declan Rice (Arsenal) stonden ook op de lijst.

Manager van de Maand

Nuno Espírito Santo is de Manager van de Maand in de Premier League. Hij wint die individuele prijs voor de zevende keer in zijn carrière en voor de derde keer dit seizoen.

The Tricky Trees zijn hard onderweg naar Champions League-voetbal. Onder leiding van de Portugees staat Forest op de derde plaats, slechts vier punten onder Arsenal. Het verschil met nummer vijf Manchester City bedraagt zes punten.