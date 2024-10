Jan Joost van Gangelen: 'Waarom stelt Ronald Koeman hem niet op? Hij is kneitergoed!'

Jan Joost van Gangelen is van mening van bondscoach Ronald Koeman wel wat meer mag experimenteren met zijn basisopstelling in de Nations League. Als voorbeeld noemt de presentator van ESPN Jeremie Frimpong.

De Nations League werd ooit in het leven geroepen zodat landen minder oefenwedstrijden spelen. Van Gangelen is daarom van mening dat Nations League-duels misschien wat meer als oefenduels moeten worden behandeld.

“Je moet er bij die Nations League sowieso voor zorgen dat je niet uit League A kukelt”, begint de presentator. “En je kan er ook nog wat voordeel uithalen als je in de kwartfinale of halve finale terechtkomt.”

“Maar verder vind ik dat het ook wel een toernooi is waarin je moet proberen. Maar dat voelt niet zo, want ze willen niet afgaan, op de een of andere manier. Je zou ook kunnen denken: ik ben Ronald Koeman, ik ga het WK zo nog meemaken, ik ga eens even kijken wat ik centraal ga doen. Of rechtsback.”

“Ik weet wel dat Dumfries het verdiend heeft, en dat dat zijn plek is, maar waarom zou je niet Frimpong opstellen?”, stelt Van Gangelen voor. “Het is toch een oefenwedstrijd? Hij is kneitergoed in Duitsland, laat hem een keer starten!”

Hans Kraay junior heeft zijn twijfels over het idee van Van Gangelen. “Dat kan. Alleen... Dit zou ik aandurven, maar ik heb de spanning niet van het zijn van bondscoach. Een bondscoach wil niet in één keer tegen Duitsland Brobbey en Zirkzee opstellen, met het risico dat je er met 5-0 vanaf gaat”, aldus de analist.

Frimpong kwam tot dusver zeven keer uit voor het Nederlands elftal, waarvan drie keer als basisspeler. Zijn laatste basisplek dateert van 21 juni, op het EK tegen Frankrijk.