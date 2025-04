Jan Boskamp ziet miljoenenwinst voor Feyenoord: ‘Ik zeg honderd procent'

Jan Boskamp hoopt dat Feyenoord doorpakt in de strijd om Sem Steijn. De analist vertelt in de podcast Boskamp en Kleine Gijp dat hij verwacht dat de topscorer van de Eredivisie Feyenoord een mooi bedrag kan gaan opleveren in de toekomst.

Feyenoord heeft zich inmiddels bij FC Twente gemeld voor Sem Steijn, zo bracht 1908.nl naar buiten. De Rotterdammers zijn concreet voor de 23-jarige middenvelder. De Tukkers hebben zelfs al een formele aanbieding ontvangen, klinkt het. Journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf wist vervolgens te melden dat de afkoopclausule in het contract van Steijn bij Twente tien miljoen euro bedraagt.

“Ik las toevallig over Brugginkie, dat hij er een beetje moe van wordt. Maar wat ik ook lees, is dat Steijn zelf graag naar Feyenoord wil. En ik blijf zeggen: ‘Van mij mag hij komen’. Een middenvelder die zoveel scoort, dat is lekker. Hij is altijd op tijd”, stelt Boskamp.

Host Nicky van der Gijp is niet overtuigd van het bedrag dat de Rotterdammers op tafel moeten leggen. “Toch vind ik tien miljoen voor een Eredivisiespeler te veel. Inter en AS Roma zouden hem willen hebben.”

Boskamp denkt dat een overstap naar het buitenland geen goede zet zou zijn voor Steijn. “Dat is het spelletje. Als hij naar het buitenland gaat, dan betalen ze dat wel. Maar dat moet hij niet doen, want daar gaat hij niet veel spelen. Hij moet lekker naar Feyenoord gaan en zich ontwikkelen”, adviseert de analist.

“Als hij zelf wil, zou Feyenoord die extra twee miljoen erbij moeten leggen. We hebben op het moment te weinig scorend vermogen. Als je een middenvelder kan halen die 23 keer scoort.. ik zou niet twijfelen”, aldus Boskamp.

Van der Gijp wil vervolgens van Boskamp weten of hij denkt dat Feyenoord Steijn over twee jaar voor een bedrag van circa twintig a 25 miljoen kan verkopen. “Dat denk ik wel. Bij ADO scoorde hij ook, hij is inderdaad elke keer een treedje hoger gegaan. Als je het aan mij vraagt, zeg ik honderd procent. Alleen het is mijn geld niet”, lacht Boskamp.