Jamie Carragher haalt na veelbesproken uitspraken uit naar 'clown' Rio Ferdinand: 'Het is gewoon een feit'

De uitspraken van Jamie Carragher over het niveau en de status van de Afrika Cup blijft de gemoederen bezighouden. De analist stelde zondag in een discussie op Sky Sports indirect dat de Afrika Cup niet 'groot' is, wat hem op de nodige kritiek kwam te staan. Nu doet ook Rio Ferdinand een duit in het zakje.

“Normaal gesproken wordt de Gouden Bal gewonnen door iemand die excelleert in de Champions League of op een groot internationaal toernooi”, zei Carragher in een discussie over een potentiële Ballon d'Or-winst voor Egyptenaar Mohamed Salah.

“Salah doet met Egypte niet echt mee aan een groot toernooi of althans niet mee om de prijzen en dat helpt hem niet", stelde Carragher, die direct tegengas kreeg van collega-analist Micah Richards. “Even dat je het weet, AFCON is wel degelijk een groot toernooi. Dat zullen de mensen thuis ook vinden.” Carragher reageerde verbaasd. "Serieus?"

Op sociale media werd Carragher al beticht van racisme. Ferdinand deelde maandag in zijn podcast Rio Presents ook zijn mening over de uitlatingen van Carragher. "De uitspraken van Carragher worden gedeeld door heel veel mensen. Ik ben het er niet mee eens. Ik vind het onwetend."

"Vraag het spelers als Didier Drogba, Abedi Pelé, Samuel Eto'o, Riyad Mahrez, Mo Salah of Sadio Mané en zij zullen zeggen: 'We moeten dit winnen.' Het is een eis in hun land om AFCON te winnen. Het heeft inderdaad niet dezelfde mogelijkheden als bijvoorbeeld het EK, maar dat betekent niet dat je het toernooi hoeft te devalueren."

"Het is een continent met heel veel kracht, dat met zijn spelers enorm bijdraagt aan het voetbal in Europa. Het aantal Afrikaanse spelers dat uitkomt voor winnende Europese clubs, is ridicuul. Het moet meer gerespecteerd worden dan nu het geval is."

Ferdinand stelt dat de Afrika Cup 'geen Mickey Mouse-toernooi is'. "Ik snap wat Jamie zegt, maar ik ben het er niet mee eens. Het is de schuld van de meerderheid, als we eerlijk zijn. Het is niet goed", stelt Ferdinand, die tevens van mening is dat de FIFA meer moet doen om het toernooi net zoveel te promoten als het EK en de Copa América.

Reactie Carragher

In een reactie op de video van Ferdinand op Instagram schrijft Carragher dat hij het niet eens is met de woorden van Ferdinand. "Dat heb ik helemaal niet gezegd, clown. Stop met het verkondigen van populaire meningen, zoals je altijd doet."

Op X is Carragher dieper ingegaan op zijn eigen woorden. Zo blijft de voormalig Liverpool-aanvoerder bij zijn mening dat de Afrika Cup minder zwaar weegt dan andere toernooien. "Maar als Mbappé een gemiddeld seizoen draait bij Real Madrid en het EK of WK wint, zou hij nog steeds een grote kans maken", doelt hij op het winnen van de Ballon d'Or.

"Het gaat niet alleen om bepaalde toernooien. Shevchenko (Oekraïne) en Lewandowski (Polen) zullen nooit een EK of WK winnen, wat ze niet sterkt in hun kansen. Ik denk niet dat het controversieel is om dat te zeggen. Het is gewoon een feit."