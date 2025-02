Jamie Carragher is heel fel in discussie over Salah en wordt dan meteen van racisme beticht

Jamie Carragher was zondagavond mikpunt van kritiek op social media. In een discussie over een potentiële Ballon d'Or-winst voor Mohamed Salah schaarde de voormalig verdediger van Liverpool de Afrika Cup niet tot een groot toernooi.

“Normaal gesproken wordt de Gouden Bal gewonnen door iemand die excelleert in de Champions League of op een groot internationaal toernooi”, begint de analist zijn betoog bij Sky Sports.

“Salah doet met Egypte niet echt mee aan een groot toernooi of althans niet mee om de prijzen en dat helpt hem niet”, besluit Carragher zijn betoog over de Egyptische buitenspeler.

Tafelgenoot Micah Richards is het totaal niet eens met de bewering van zijn collega-analist. “Even dat je het weet, AFCON is wel degelijk een groot toernooi. Dat zullen de mensen thuis ook vinden.”

Carragher is totaal niet overtuigd en verzucht: “Serieus?” Daniel Sturridge mengt zich vervolgens ook in de discussie. “Het EK en de Copa America worden wel beschouwd als grote toernooien, dus dan moeten we de Afrika Cup op hetzelfde niveau zien.”

De voormalig aanvoerder van the Reds wordt op X afgemaakt vanwege zijn mening over het Afrikaanse voetbaltoernooi. De analist wordt uitgemaakt voor racist en noemen zijn woorden onacceptabel.