‘Jaloerse’ Ten Hag met de grond gelijk gemaakt: ‘Hij heeft een hele nare kant’

Erik ten Hag won zaterdag met Manchester United ten koste van stadgenoot Manchester City de finale van de FA Cup (1-2). Hugo Borst is van mening dat de Haaksberger zich bij Ajax heeft bewezen, maar bij the Red Devils in twee jaar niet goed heeft gepresteerd.

Manchester United eindigde dit seizoen achtste in de Premier League, de laagste eindrangschikking sinds 1990. “Het is beschamend voor een club met zo’n enorm budget”, schrijft Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

De journalist noemt het zwak dat Ten Hag altijd klaagt over een waslijst aan blessures, want in de ogen van Borst tellen excuses in de topsport niet. De columnist licht vervolgens ‘een nare kant’ van Ten Hag uit.

“Er openbaart zich een eigenschap die Ten Hag echt zou moeten onderdrukken. Hij zei in Voetbal International dat mensen overdreven lyrisch doen over Feyenoord, dat stabiel was, maar niet top.”

Borst stelt dat het niet netjes is om zoiets te zeggen over een collega-trainer, die ook nog naar Engeland vertrekt. Vanaf 1 juni begint Slot aan zijn nieuwe dienstverband bij Liverpool.

“Ten Hag zegt over Slots overgang iets aardigs, maar ook: 'Hij komt in een beter vaarwater terecht dan ik destijds toen ik vanuit Nederland naar Manchester United ging. Qua structuur in de club, qua balans in de selectie.' Weer excuses. Een beetje jaloers.”

Volgens Borst had Ten Hag het ook kunnen omdraaien door te benadrukken dat Slot bij Feyenoord aanzienlijk minder financiële armslag had dan hij bij Ajax. “Slot heeft Feyenoord drie keer opnieuw opgebouwd, dominant voetbal gespeeld en hoofdprijzen gewonnen. Dan had hij kunnen zeggen dat hij dat geweldig knap vindt.”

