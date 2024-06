De Gelderlander: ‘Vitesse krijgt eigenaren uit twee verschillende landen’

De kans dat Vitesse ook volgend seizoen een proflicentie heeft, wordt steeds groter. Waar zondag nog door Omroep Gelderland werd gemeld dat een Nederlandse investeerder, waarschijnlijk uit de provincie Gelderland, de Arnhemse club wil overnemen, meldt De Gelderlander maandag dat Vitesse volgens bronnen ‘wordt gered in gedeeld eigenaarschap’.

Bronnen rond de club melden aan de krant dat in Arnhem een Nederlandse én een Amerikaanse eigenaar aan het roer komt. Beide partijen stappen daarbij voor vijftig procent in. Om wie het gaat is nog niet bekend. De deal moet bovendien nog wel definitief worden, en daarna langs de licentiecommissie van de KNVB gaan.

Vitesse levert maandag naar eigen zeggen een sluitende begroting in bij de KNVB. Daar hebben de Arnhemmers tot 00:00 uur de tijd voor.

Aanvankelijk werd gemeld dat Vitesse de voorkeur gaf aan een Nederlandse investeerder. Nu blijkt dus dat er ook een Amerikaanse eigenaar aan het roer komt, als alles doorgaat.

Een probleem voor Vitesse is nog wel dat het een bedrag van 14,3 miljoen euro verschuldigd is aan Coley Parry, de grootste schuldeiser. In samenwerking met de nieuwe eigenaren en Parry zelf zal daar nog een oplossing voor moeten worden gevonden.

Volgens De Gelderlander hebben crisismanagers Edwin Reijntjes en Paul van der Kraan de afgelopen maanden al voor zo’n tien miljoen euro bezuinigd. Veel hoger kan dat bedrag volgens het tweetal niet, omdat de club eigenlijk snel weer moet promoveren naar de Eredivisie voor een gezonde toekomst.

Als het oordeel van de licentiecommissie alsnog negatief is, betekent dat dat Vitesse de licentie voor het profvoetbal kwijtraakt. Wel heeft de club in dat geval nog de mogelijkheid om in beroep of zelfs naar de rechter te gaan.

