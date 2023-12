Jade Anna en Ajax-middenvelder Taylor delen eerste foto en bevestigen relatie

Jade Anna van Vliet heeft de relatie met Kenneth Taylor bevestigd met een foto op Instagram. Na een periode vol hints en posts met een knipoog heeft de influencer haar relatie met de middenvelder van Ajax eindelijk officieel gemaakt. “Tijd om de feestdagen te vieren met je geliefden”, zo schrijft Van Vliet onder de foto met Taylor. Hoewel het duo de relatie liever geheim leek te willen houden, was al langer algemeen bekend dat de Ajacied en Van Vliet een stel vormden.

