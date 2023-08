Is Yolanthe definitief verleden tijd? Sneijder lijkt nieuwe liefde te onthullen

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 07:43

Wesley Sneijder lijkt het weer te hebben gevonden in de liefde. De oud-middenvelder, die in 2019 zijn relatie met Yolanthe Cabau zag klappen, deelt op Instagram een foto met zijn nieuwe vlam. Het is voor het eerst dat Sneijder foto's deelt van zijn nieuwe privésituatie. Op het Instagram-account van de dame in kwestie, die Romy Lukassen heet, is te zien dat de twee op Kreta zijn.

De nieuwe vlam van Wesley Sneijder: Romy Lukassen.

Sneijder trouwde op 18 juni 2005 met zijn jeugdliefde, met wie hij een jaar later een zoon kreeg. In 2009 scheidden de twee van elkaar. Daarop stapte hij in april 2010 in Amsterdam opnieuw in het huwelijksbootje, ditmaal met Yolanthe. In 2010 gaf het stel elkaar het ja-woord voor de kerk in Italië. Negen jaar later werd bekend dat hun relatie niet langer stand hield.

Toch bleef Sneijder lang warme gevoelens houden voor Yolanthe. Eind maart werd bekend dat de twee weer contact hadden. "Maar niet in de zin van dat we toekomstplannen hebben. Misschien kan dat eruit ontstaan, misschien ook niet. Het is niet zo dat het aan me vreet, van: ik moet iets forceren. Ik ben lekker aan het leven; gebeurt dat, dan gebeurt dat. Krijg ik met iemand anders een relatie, is dat ook mooi.”