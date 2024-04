Is dit de beroerdste strafschop aller tijden? Spits van Osasuna gaat viraal

Bizarre taferelen maandagavond in de Spaanse LaLiga tijdens het duel tussen Osasuna en Valencia. De bezoekers stonden lange tijd met 0-1 voor, maar leken toch de punten te moeten delen na een strafschop in de laatste minuut, die werd echter ongekend beroerd ingeschoten.

Al na 18 minuten kwam Valencia op voorsprong. André Almeida ontving de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied en schoof vervolgens hard en laag raak: 0-1.

Na de treffer van Valencia kreeg Osasuna genoeg kansen op de gelijkmaker, maar de grootste diende zich aan in de blessuretijd van de tweede helft. Ante Budimir werd bij een voorzet van de zijkant geraakt door een tegenstander en ging naar het gras.

De ?????????????????? penalty ooit?! ??

Ante Budimir krijgt in minuut 98 (!) dé kans op de gelijkmaker, maar doet dan dit.. ????????#ZiggoSport #LaLiga #OsasunaValencia pic.twitter.com/orZL7AB0Cs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2024

Waar de scheidsrechter aanvankelijk geen strafschop wilde geven, werd hij even later door de VAR naar het scherm geroepen. Na het bekijken van de beelden ging de bal alsnog op de stip.

Budimir ging vervolgens zelf achter de bal staan. De Kroaat kon zijn zeventiende treffer van het seizoen maken, maar faalde hopeloos. De spits nam eerst een hupje, maar zag dat de keeper geen kant koos.

Uiteindelijk kwam de bal wel heel dichtbij, waardoor hij hem heel zacht in de handen van de doelman schepte. Budimir kon vervolgens wel door de grond zakken.

Osasuna staat momenteel elfde in LaLiga en hoeft zich ondanks het verlies van maandagavond geen zorgen te maken over degradatie. Door de nederlaag is de zesde plek, die recht geeft op Europees voetbal, ook wel heel ver uit het zicht geraakt.



