Invaller Youssef En-Nesyri leidt Fenerbahçe in tweede helft naar zege

Fenerbahçe heeft zondag in eigen huis een moeizame zege geboekt. Tegen Basaksehir, dat de tweede helft met een man minder speelde, werd het 3-1 door doelpunten van Edin Dzeko en Youssef En-Nesyri (twee keer). Daarmee verkleint Fenerbahçe het gat met koploper Galatasaray tot drie punten.

Bijzonderheden:

Basaksehir dacht al binnen twee minuten de leiding te pakken in Istanbul. Miguel Crespo stond echter in buitenspelpositie, waardoor er een streep door zijn treffer ging. Daarna had Fenerbahçe het betere van het spel, wat resulteerde in een aantal goede kansen. Oguz Aydin was het dichtst bij een doelpunt, maar zijn inzet ging tegen de paal.

Vijf minuten voor de pauze pakte de thuisploeg toch de voorsprong. Op aangeven van ex-Feyenoorder Sebastian Szymanski schoot Edin Dzeko van de rand van de zestien fraai tegen de touwen: 1-0.

Voor de rust kreeg Fenerbahçe nog een meevaller te verwerken. Ousseynou Ba kreeg, na ingrijpen van de videoscheidsrechter, de rode kaart en moest vroegtijdig inrukken. Szymanski kreeg daarna nog een grote kans, maar faalde oog in oog met doelman Deniz Dilmen.

Na rust kwam Basaksehir met een man minder via Krzysztof Piątek nog op 1-1, maar een resultaat was uiteindelijk niet haalbaar voor de bezoekers. Youssef En-Nesyri werd de matchwinner, nadat hij een voorzet van Dusan Tadic op prachtige wijze binnenkopte: 2-1. In de slotfase zette de Marokkaans international ook nog de 3-1 op het bord.