Internazionale gaat met goed gevoel naar CL-finale; fraaie wissel Handanovic

Zaterdag, 3 juni 2023 om 20:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:57

Internazionale gaat met een goed gevoel richting de Champions League-finale tegen Manchester City van volgende week zaterdag. De ploeg van trainer Simone Inzaghi won zaterdag met 0-1 bij Torino dankzij een treffer van Marcelo Brozovic. Inter neemt zodoende de tweede plaats al dan niet voorlopig over van Lazio. Aan de kant van Torino verscheen Perr Schuurs aan de aftrap, terwijl ook Denzel Dumfries en Stefan de Vrij bij Inter een basisplaats kregen toebedeeld. Samir Handanovic, de doelman van Inter, kreeg in de tweede helft een applauswissel van Inzaghi. De Sloveen lijkt zijn laatste wedstrijd voor de club te hebben gespeeld.

Bijzonderheden

Na een openingsfase zonder grote gebeurtenissen kreeg Romelu Lukaku de kans om de score na een half uur te openen. De Belg had een fraaie solo in huis, maar zag zijn schot net naast gaan. Lang hoefde hij niet te treuren. Lukaku gaf af op Brozovic, die de bal goed legde en verwoestend uithaalde vanaf een meter of twintig: 0-1. In het eerste kwartier na rust vielen er drie goede mogelijkheden te noteren. Edin Dzeko (schot naast) en Roberto Gagliardini (kopbal naast) misten namens Inter, terwijl Yann Karamoh namens Torino stuitte op Samir Handanovic. De doelman kreeg even later een applauswissel voor elf jaar trouwe dienst. Handanovic heeft een aflopend contract en gezien zijn wissel lijkt zijn toekomst niet bij Inter te liggen. Zijn vervanger, Alex Cordaz, hield ondanks twee dreigende momenten van Antonio Sanabria de nul.

Ja hoooorrr, Marcelo Brozovic met links! ?? Er staat 0-1 op het scoreboard voor Inter ??#ZiggoSport #SerieA #TorinoInter pic.twitter.com/EB3zwTSbB9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 3, 2023