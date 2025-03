Interlanddebuut van Ajax-verdediger Jorthy Mokio bij België zorgt voor kritiek: 'We zijn hier serieus met profvoetbal bezig'

Ajacied Jorthy Mokio mag zich sinds donderdagavond Belgisch international noemen. De zeventienjarige linkspoot kwam tegen Oekraïne (3-1 nederlaag) in de 88ste minuut binnen de lijnen voor Maxim De Cuyper. VTM-analist Jan Mulder begrijpt niet waarom.

België kwam in Murcia nog op voorsprong door een doelpunt van aanvoerder Romelu Lukaku, maar stortte na rust op pijnlijke wijze in.

Mulder is erg kritisch op bondscoach Rudi Garcia. De Nederlander betwijfelt onder meer de winnaarsmentaliteit van de Franse trainer.

Ook begrijpt hij niets van de wissels van Garcia. “Dit wisselbeleid... Koni de Winter moet je veel eerder uit zijn lijden verlossen.”

Mokio (17 jaar en 19 dagen) werd in Estadio Nueva Condomina de derde jongste debutant in het Belgische elftal deze eeuw. Alleen Anthony Vanden Borre (16 jaar en 187 dagen) en Lukaku (16 jaar en 294 dagen) waren jonger.

Toch werd Mulder niet blij van de wissel. “Vlak voor het einde mag Mokio debuteren voor de eer. We zijn hier wel serieus met profvoetbal bezig. Jeremy Doku had in de ploeg moeten komen. Die brengt vuur. De trainer slaapt, wakker worden!”

België krijgt zondagavond in de Cegeka Arena de kans om zich te herstellen. Om 20.45 uur in Oekraïne dan opnieuw de tegenstander.