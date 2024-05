Inter verliest door fout Dumfries voor de tweede keer dit seizoen van Sassuolo

Inter heeft zaterdag zijn tweede nederlaag van het seizoen in de Serie A geleden. De ploeg van Simone Inzaghi verloor op bezoek bij degradatiekandidaat Sassuolo door een treffer van Armand Laurienté: 1-0. Denzel Dumfries speelde een negatieve hoofdrol bij de treffer, door simpel en cruciaal balverlies te lijden bij de cornervlag. Het is een cruciale driepunter voor Sassuolo, dat steviger op plek negentien staat. Het staat nu in punten gelijk (29) met nummer achttien Udinese. Het gat naar het veilige Empoli bedraagt twee punten.

Aan de kant van landskampioen Inter verschenen er met Dumfries en Stefan de Vrij twee Nederlanders aan de aftrap. In het elftal dat voornamelijk uit de B-keus bestond, was geen plek voor Davy Klaassen. De middenvelder viel een kwartier voor tijd wel in. Ook was er een basisplaats voor Serie A-topscorer Lautaro Martínez.

Inter was de eerste ploeg die gevaar stichtte. Een scherpe bal van Alessandro Bastoni kon echter net niet worden binnengelopen door Alexis Sánchez. In de verdediging van de landskampioen wist De Vrij zich te onderscheiden, door een steekpass richting Matheus Henrique onschadelijk te maken met een cruciale tackle.

Sassuolo nam het initiatief over en verscheen meermaals voor de neus van Inter-goalie Emil Audero. De vervanger van Yann Sommer kon opgelucht ademhalen toen Kristian Thorstvedt in het zijnet schoot en voorkwam een achtstand even later zelf door een poging van Luca Lipani te keren. Aan de andere kant kreeg Dumfries bijna een assist achter zijn naam, ware het niet dat Lautaro het zijnet trof.

???????????????? op voorsprong! ?? Denzel Dumfries maakt een fout, wat leidt tot de openingstreffer van Laurienté ??#ZiggoSport #SerieA #SassuoloInter pic.twitter.com/DTDRTph400 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 4, 2024

Sassuolo kwam even later op voorsprong. Dumfries liet zich kinderlijk eenvoudig aftroeven door Josh Doig, waarna de Schot voorgaf op Laurienté. De Fransman liet de enorme kans niet onbenut: 1-0. Al snel kreeg Dumfries de kans om zijn fout goed te maken. Zijn poging vloog echter ternauwernood naast. Op slag van rust dacht Lautaro de gelijkmaker te maken, maar vanwege de buitenspelregel ging daar een streep doorheen.

Ook na rust verweerde het geplaagde Sassuolo zich kranig en had Inter grote moeite om door de groene muur heen te breken. Met onder meer ex-FC Twente-aanvaller Marko Arnautovic binnen de lijnen kwam Inter wat dichterbij, maar het was simpelweg niet scherp genoeg bij de Milanezen.

Vlak voor tijd bood Arnautovic collega-aanvaller Lautaro nog een goede mogelijkheid, die onbenut werd gelaten door de wereldkampioen van 2022. Zodoende boekt Sassuolo na de 1-2 zege in september opnieuw een razend knappe zege op Inter.

