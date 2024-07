Inter koopt Amerikaanse controleur, die mogelijk wordt gestald bij Feyenoord

Inter wil zich deze week verzekeren van de komst van Tanner Tessmann, een 22-jarige defensieve middenvelder van Venezia FC. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano maandagochtend via X. Mogelijk wordt Tessmann direct uitgeleend, waarbij Feyenoord een van de opties zou zijn.

Volgens Romano is Tessmann een begeerde middenvelder. Inter lijkt zijn nieuwe club te worden, al behoort een snelle uitleenbeurt tot de mogelijkheden. Feyenoord en het Engelse Ipswich Town zouden de in Birmingham geboren Amerikaans international graag willen huren.

???????? Inter are planning to get Tanner Tessmann deal done this week, signing him from Venezia and then sending US midfielder on loan for one season. Understand Ipswich Town and Feyenoord are two among many clubs showing interest in potential loan. pic.twitter.com/8AmwjKSesc