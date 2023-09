In navolging van Ajax nóg een onderzoek naar transfers van Mislintat gestart

Woensdag, 20 september 2023 om 23:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:29

Sven Mislintat wordt ook door zijn voormalige club VfB Stuttgart onderworpen aan een onderzoek, zo wordt door de Duitse club bevestigd aan BILD en Kicker. Mislintat haalde Borna Sosa op Deadline Day namens Ajax weg bij Stuttgart. Die deal is door vraagtekens omgeven.

"VfB Stuttgart onderzoekt de transferactiviteiten van Mislintat vanwege de recente ontwikkelingen", zo luidt de korte verklaring van de Bundesliga-club. Ajax betaalde op de slotdag van de zomerse transferwindow acht miljoen euro om Sosa over te nemen van Stuttgart. Dinsdag onthulde de NOS dat die transfer werd afgerond door zaakwaarnemersbureau AKA Global van Arthur Beck. Het kantoor blijkt drie procent van de aandelen te bezitten van Matchmetrics GmbH, een databureau dat deels in handen is van Mislintat.

De transferconstructie is waarschijnlijk in strijd met richtlijnen waaraan Ajax zich als beursgenoteerde organisatie moet houden. Ook Stuttgart wil het fijne van de deal weten, bijvoorbeeld of er door Mislintat aan de transfer van Sosa is verdiend. Ook de Duitse club werkt overigens samen met Matchmetrics, het databureau van de Ajax-directeur.

Arthur Beck, de zakenrelatie van Mislintat, ontkent alle beschuldigingen

Sosa vertelde zijn vorige zaakwaarnemer Thies Bliemeister (van CAA Stellar Europe) dat hij de overstap naar Ajax alleen met Beck kon maken, omdat Mislintat alleen zaken met Beck wilde doen en niet met CAA Stellar. Die informatie werd dinsdag bevestigd aan De Telegraaf en NRC. "Het zijn vooral aannames", reageerde Beck woensdag tegenover Voetbal International.

"Dat de transfer alleen met mij als zaakwaarnemer kon, is de grootste onzin die ik ooit gehoord heb", aldus Beck. "Ik ken Borna (Sosa, red.) al heel lang en was één van meerdere agenten die werk gedaan heeft voor hem. Ik mocht namens de speler praten met meerdere clubs, ook Ajax. Een paar weken eerder heb ik hem aangeboden bij Ajax. Ik heb aangegeven dat er meerdere opties waren en dat als Sven hem zou willen, er snel gehandeld moest worden."