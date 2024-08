In de wandelgangen: Twente ziet in 9-voudig international opvolger van Pröpper

Crystal Palace bereidt zich voor op een vertrek van Michael Olise. De spits, die in de belangstelling staat van Bayern München, moet vervangen worden door Wesley van Corinthians. (diverse Engelse media)

Fulham heeft de hoop op Scott McTominay nog niet opgegeven. De Londenaren bereiden een bod voor van 23,5 miljoen euro om de middenvelder over te nemen van Manchester United. (The Guardian)

FC Twente is bij de zoektocht naar een vervanger van Robin Pröpper uitgekomen bij Cenk Özkacar. De 23-jarige verdediger, negenvoudig Turks international, moet worden losgeweekt bij Valencia. (Aarv Kumar)

Joe Gomez staat open voor een vertrek bij Liverpool. De 27-jarige verdediger is nog steeds van plan om te vertrekken nadat een transfer naar Newcastle United afketste vorige maand. (Daily Mail)

Olympique Marseille is bereid om 20 miljoen euro te betalen voor Eddie Nketiah. Verwacht wordt dat de gesprekken met Arsenal in de komende dagen worden voortgezet. (The Telegraph)

Conor Gallagher heeft een voorstel van Chelsea om met drie jaar te verlengen voor de tweede keer naast zich neergelegd. Atlético Madrid hoopt te profiteren van de impasse en is bereid om 40 miljoen te betalen. (The Athletic)