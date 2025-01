In de wandelgangen: Manchester United probeert Rashford te slijten aan Italiaanse club

Chelsea wil zich versterken met een centrale verdediger. Voormalig jeugdspeler Marc Guéhi zou op de radar staan voor een terugkeer naar The Blues. Chelsea zou de situatie intern al hebben besproken, maar de komst van de international van Engeland is geen gemakkelijke zaak. Guehi staat nog tot de zomer van 2026 onder contract bij Crystal Palace. (Fabrizio Romano)

Benjamin Tahirovic kan zijn loopbaan vervolgen in Italië. De international van Bosnië mag vertrekken bij Ajax en zou in de belangstelling staan van Monza, Lazio en Fiorentina. (SportItalia)

Marcus Rashford vervolgt mogelijk zijn carrière bij AC Milan. Manchester United en de Italiaanse club zouden in gesprek zijn over een transfer. Het is nog onduidelijk of Rashford naar Milaan zou willen verkassen. De linksbuiten zag eerder een overstap naar Saudi-Arabië niet zitten. (Matteo Moretto)

PSV toont interesse in middenvelder uit Saudi-Arabië. De twintigjarige Abdulmalik Al-Jaber wordt door de Eindhovenaren in de gaten gehouden. Al-Jaber heeft over belangstelling niet te klagen, aangezien hij ook op het verlanglijstje van Swansea City, Nice en Toulouse staat. (Fraser Fletcher)

AC Milan lijkt alvast ruimte te maken voor de komst van Rashford. Aanvaller Noah Okafor kan namelijk de overstap maken naar RB Leipzig. Beide clubs zijn met elkaar in gesprek over de transfer van de international van Zwitserland. (Matteo Moretto)