Chelsea en Arsenal azen op man met 32 PL-doelpunten

Manchester United blijft de situatie van Adrien Rabiot in de gaten houden. De Fransman tekende deze zomer voor een seizoen bij, maar zijn contract loopt komende zomer alweer af bij Juventus. (Calciomercato)

Kostas Tsimikas heeft zijn contract bij Liverpool tot medio 2027 verlengd. De voormalig verdediger van Willem II kwam vorig jaar 28 keer in actie voor the Reds . (Officiële clubkanalen Liverpool)

De Engelse aanvaller is tot 17 januari 2024 geschorst vanwege het overtreden van de gokregels en moet tussen de 57 en 68 miljoen euro kosten.

Luka Vuskovic heeft een contract getekend bij Tottenham Hotspur. De talentvolle Kroaat komt over twee jaar, wanneer hij achttien wordt, definitief over van Hajduk Split. (Fabrizio Romano)

Liverpool blijft geïnteresseerd in Bruno Guimarães. Dat de middenvelder spoedig een nieuw contract tot medio 2028 gaat tekenen bij Newcastle United, schrikt de ploeg van Jürgen Klopp niet af. (Fabrizio Romano)