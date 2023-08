‘Ik weet niet wat er met hem aan de hand is, het lijkt soms wel Circus Rensch’

Maandag, 21 augustus 2023 om 09:15 • Wessel Antes • Laatste update: 10:10

Rafael van der Vaart is niet te spreken over de prestaties van Devyne Rensch en Jakov Medic namens Ajax in het uitduel met Excelsior (2-2). De voormalig middenvelder laat in Studio Voetbal weten dat hij de Amsterdammers matig vond spelen en pikt de twee verdedigers er in het bijzonder uit. Met name de twintigjarige Rensch moet het daarbij ontgelden. “Ik weet niet wat er met hem aan de hand is, maar het lijkt soms wel Circus Rensch met hem”, aldus Van der Vaart.

Van der Vaart ergerde zich zaterdagmiddag aan de manier waarop Ajax speelde. “Ik vond het heel matig, in alles. Het was traag, de spelers wandelden. Er zit geen idee achter en dan zie je dat je een ploeg als Excelsior niet kapot kan spelen. Als je dan ook nog fouten maakt zoals Medic deed, dan wordt het een zware middag.” Medic ging bij de 2-1 van Nikolas Agrafiotis behoorlijk in de fout tijdens de opbouw. Daardoor keek Ajax vlak na rust tegen een achterstand aan, die in Kralingen niet meer kon worden omgebogen tot een zege.

De 2-1 van Excelsior was typerend voor de wedstrijd, zo concludeert van der Vaart. “Het was echt een schande, iedereen stond stil... Als je de bal wil hebben, dan moet je erheen sprinten om de combinatie aan te gaan.” De voormalig middenvelder vreest dat de fout die Medic maakte alles zegt over het niveau dat de Kroaat kan halen. “Hoe Medic dit doet, daaraan zie je dat hij aan de bal heel matig is. Vorige week schoot hij die bal geweldig in de kruising, maar zo goed is hij dus ook weer niet.” Medic zal in de komende weken hoogstwaarschijnlijk naar de bank verhuizen nu Josip Sutalo voor tientallen miljoenen is weggekocht bij Dinamo Zagreb. Jorrel Hato lijkt als linkspoot onomstreden in de defensie van Ajax.

Rensch

Ook het spel van Rensch kan Van der Vaart nog steeds niet bekoren. De analist vraagt zich hardop af of de rechtsback er wel alles aan doet om zijn niveau te halen. “Het was schandalig. Als we het hebben over bereidheid en je kijkt dan naar Rensch... Ik weet niet wat er met hem aan de hand is, maar het lijkt soms wel Circus Rensch met hem. Let nou eens op hem voorafgaand aan die goal”, aldus Van der Vaart terwijl beelden van de gelijkmaker van Siebe Horemans worden getoond.