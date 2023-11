‘Ik was stomverbaasd toen ik Koeman zo tekeer hoorde gaan tegen Brobbey’

Donderdag, 9 november 2023 om 12:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:28

Johan Inan is verbaasd over de harde woorden die Ronald Koeman maandag uitte over Brian Brobbey. De bondscoach van het Nederlands elftal zei onder meer dat de spits van Ajax veel beter zou moeten afwerken. Inan, die de Amsterdamse recordkampioen op de voet volgt namens het Algemeen Dagblad, noemt de kritiek van Koeman ‘niet slim’.

“Ik was stomverbaasd toen ik Koeman zo fel tekeer hoorde gaan tegen Brobbey”, vertelt Inan in de voetbalpodcast van het AD. “Dat was ook niet slim van hem. Brobbey is toch wel een trotse jongen. En ook wel populair in de kleedkamer van Ajax en ook al wel een beetje bij Oranje. Dan vraag ik me af: is het nou dé juiste manier om hem zo aan te pakken en en plein public zo hard?”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Koeman zei te hopen dat Brobbey zich nog steeds doorontwikkelt, maar was tijdens de vorige interlandperiode bij Oranje ontevreden over de spits. “We waren aan het afwerken en je zag dat zijn eerste aanname en de manier van afwerken niet goed was", zei Koeman maandagavond op stellige wijze bij Rondo.

De bondscoach neemt dat zowel Brobbey als Ajax kwalijk. “Dan vraag ik me af: wat doe je dan bij de clubs waar je bent geweest, als spits? En met alle respect, dat John Bosman nu de spitsentrainer wordt waar Brobbey naar uitkijkt... Hoe lang zit Brobbey al bij Ajax? Hij is tussendoor naar Leipzig gegaan, is teruggekomen, speelde niet... Als technische staf ga je dan toch ook extra je best doen?”

“Je kunt dat vinden”, zegt Inan. “Ook ik verbaas me soms wel hoe onrustig hij in de afronding voor het doel is. En dat hij elke keer als hij moet afronden, op de grond valt als hij een-op-een met de keeper komt. Maar ga dan intern tekeer”, aldus Inan, die vindt dat Koeman Brobbey apart had moeten nemen.

“Schud hem in een persoonlijk gesprek wakker. Daarmee haal je veel meer het goede in hem naar boven, denk ik, want waarschijnlijk kijkt Brobbey ook nog eens tegen Koeman op. Het leek haast op fileren. Misschien wilde Koeman het anders verwoorden, maar zo kwam het wel op mij over.”

Inan vindt ook de timing van de kritiek van Koeman op Brobbey vreemd. “Tuurlijk, Brobbey heeft de laatste weken veel kansen gemist. Maar je kunt het ook omdraaien. Juist in Oranje hebben we problemen in de spits en zijn we misschien wel aangewezen op Brobbey. Ik zie juist ook een Brobbey die fysiek stappen maakt.”

De clubwatcher van Ajax is van mening dat Koeman er ook voor had kunnen kiezen om juist die gemaakte stappen uit te lichten. “Voorheen was het wachten op een volgende blessure, als hij drie wedstrijden achter elkaar speelde. Maar hij houdt het nu ook uit tot het einde. En hij toont intrinsieke motivatie. En zo iemand zet Koeman dan in het openbaar te kakken. Dan moet je hem toch iets anders benaderen.”

Reactie Brobbey

Brobbey reageerde woensdag op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion opvallend beheerst op de harde woorden van Koeman. De spits gaf aan te kunnen leven met de kritiek van de buitenwereld. Inan denkt daar echter anders over. "Neem van mij aan dat dit Brobbey wel raakt."