‘Ik had in de winterstop al de keus gemaakt om weg te gaan bij Ajax’

Donderdag, 10 augustus 2023 om 08:58 • Laatste update: 09:09

Youri Regeer en Naci Ünüvar hopen komend seizoen veelvuldig aan spelen toe te komen in de Eredivisie. Het tweetal maakte deze zomer de overstap van Ajax naar FC Twente en is met de Tukkers al vroeg actief in Europa. Voor Regeer lag een langdurig contract klaar in Enschede, Ünüvar wordt gehuurd. "Ajax wilde geen optie tot koop", verduidelijkt de buitenspeler in gesprek met TC Tubantia.

Ünüvar is momenteel de enige linksbuiten in de selectie van FC Twente, maar hoeft voorlopig nog niet te rekenen op een basisplaats. Trainer Joseph Oosting kiest voor alternatieven als Michel Vlap en Ricky van Wolfswinkel. Duidelijk is ook dat er nog een nieuwe concurrent komt voor de Ajax-huurling. "Ik ben niet bang voor concurren­tie. Dat hoort erbij en dat maakt je sterker", aldus Ünüvar. "Ik ga er alles aan doen om basisspeler te worden."

Ünüvar hoopt vooral af te rekenen met het beeld dat hij een geweldig talent is dat nog niet is doorgebroken. "Mensen houden er nou eenmaal van stempels te plakken. Ik heb al die verhalen zelf nooit als een ballast ervaren en voel ook geen extra druk. Ik word er ook niet moe van als de buitenwacht er weer over begint. Maar vind wel dat dit het jaar is dat ik het moet laten zien. Ik heb het in mijn laatste jaar bij Jong Ajax supergoed gedaan en vorig seizoen in Turkije veel geleerd."

Voor Regeer ligt de situatie anders. Hij keert niet terug bij Ajax. "Ik had voor mezelf in de winterstop al de keus gemaakt dat ik weg wilde", aldus de middenvelder. "Ik wil het plezier terugvinden op het veld in een andere omgeving. En Ik denk dat ik hier veel meer kans maak op speelminuten.” Spijt van zijn vertrek heeft Regeer niet, ook niet nu er veel spelers zijn vertrokken en de kans op speeltijd groter was. "Nee, totaal niet. Ik heb er nog geen seconde aan gedacht."

Wel had Regeer het liever anders gezien. "Ik verlengde mijn contract omdat ik met Erik ten Hag over bepaalde dingen had gesproken. Maar uiteindelijk ging hij naar Manchester United. Dan krijg je een nieuwe trainer (Alfred Schreuder, red.), die bepaalde dingen tegen je zegt. Maar uiteindelijk is het niet zo gelopen zoals ik had gehoopt en zoals het plaatje vanuit Ajax was geschetst. Ik wist daarom al snel dat ik een andere stap wilde gaan maken."