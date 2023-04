‘Ik had een goed gesprek met Heitinga waarin ik ook wat emotioneel werd’

Zaterdag, 29 april 2023 om 16:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:03

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Silvano Vos, die niet meer is weg te denken uit de basis van Jong Ajax en onlangs onder John Heitinga zijn debuut in de hoofdmacht maakte.

Door Jordi Tomasowa

Ajax - Willem II in 2015, doet dat een belletje rinkelen? Vos heeft een tiental seconden nodig om na te denken, waarna hij het antwoord weet. “Oh, je doelt op het hooghouden”, zegt hij lachend. Als talent uit de toenmalige E’tjes mocht een jeugdspeler traditiegetrouw voor een Eredivisie-duel in de Amsterdam ArenA hooghouden. Vos was echter zó goed dat hem gevraagd moest worden of hij wilde stoppen omdat het thuisduel met Willem II op het punt van beginnen stond. “Dat was zeker mooi. Volgens mij moest ik stoppen op het moment dat ik de bal 3.178 keer hoog had weten te houden. Ik was nog klein natuurlijk, maar had zeker wel meer kunnen halen.” Met deze bijzondere prestatie had hij de harten van de Ajax-supporters in één keer gestolen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vos trefzeker namens Jong Ajax tegen FC Dordrecht.

Vos groeide op in Diemen-Zuid en op jonge leeftijd werd al snel duidelijk dat hij over het nodige talent beschikte. “Ik heb misschien een klein jaar in de jeugdopleiding van Zeeburgia gespeeld. We deden in de F’jes (Onder 8, red.) mee met een toernooi bij Ajax en daar ben ik gescout. Ik mocht stage lopen en eigenlijk werd ik direct aangenomen. Ik was op dat moment nog spits. Ik was best groot, dus bij Ajax werd ik gelijk in de verdediging gezet. Na twee, drie jaar ben ik een linie vooruitgeschoven.”

De inmiddels achttienjarige Vos doorliep de gehele jeugdopleiding van de Amsterdammers en wist zich op De Toekomst uitstekend te ontwikkelen. Na indrukwekkende optredens in de Youth League, volgde in februari 2022 zijn debuut in het betaald voetbal. “Ik was nog speler van de Onder 18, maar werd in de winter door Heitinga doorgeschoven naar Jong Ajax, waar ik vervolgens snel mijn debuut mocht maken. Een basisplek zat er nog niet in, want er zaten jongens voor me. Ik heb Heitinga ook in de Onder 18 als trainer gehad en het klikte eigenlijk heel goed. Hij weet van mij dat ik een goede voetballer ben, maar dat het qua werklust beter kan.”

Dat Heitinga hem begin dit seizoen de eerste acht competitieduels op de bank posteerde, is volgens Vos ‘sowieso een bewuste keuze geweest’. “Dat heeft hij gedaan om mij te prikkelen, daar ben ik van overtuigd. Ik moest het uiteindelijk ook verdienen om te spelen. Ik besefte het ook niet echt, was heel woelig.” Voor Vos was het lastig te begrijpen dat hij niet speelde. Hij kwam vanuit de jeugd, waar hij eigenlijk altijd op een basisplaats kon rekenen. “Ik dacht dat ik bij Jong Ajax ook gelijk veel minuten zou maken, maar zo werkt het niet.”

Dat Vos het bij de start van dit seizoen moest doen met een handvol invalbeurten, komt volgens hem mede doordat hij te weinig arbeid op de training leverde. “Mijn houding was ook niet echt top en natuurlijk kwamen er ook spelers vanuit het eerste elftal terug die minuten moesten maken, dat speelde allemaal een rol. Ik had destijds met Heitinga een heel goed gesprek, waarin ik ook wat emotioneel werd. Ik stelde me in die periode niet echt open naar mensen. Ik werd alleen maar gefrustreerd en hield dingen voor mezelf, maar het gesprek was dus heel positief. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen.”

Met een glimlach erkent hij dat het uiteindelijk allemaal is goedgekomen. “Ik ben echt aan mezelf gaan werken. Ik kreeg thuis tegen FC Den Bosch voor het eerst een kans in de basis, speelde een goede wedstrijd en pikte een doelpuntje mee. Sindsdien ben ik eigenlijk een vaste waarde geworden bij Jong Ajax.”

Het toptalent is blij dat hij dit seizoen de nodige vlieguren in de Keuken Kampioen Divisie heeft kunnen maken. “Je speelt ineens tegen ervaren spelers, dat is natuurlijk mooi, daar kun je zelf ook wat van leren. Op het begin moest ik wel even wennen, want ik kwam uit het jeugdvoetbal. Ik had vaak de bal en wilde dribbelen. Nu probeer ik de bal één of twee keer te raken. Dat gaat steeds beter, al heb ik af en toe momenten dat het nog wat sneller kan.”

Vos weet naar eigen zeggen nu wat hij op het veld qua positionering moet doen. Hij is een nummer 6, maar rende vroeger nog weleens ‘als een kip zonder kop’ naar voren waardoor er gaten op het middenveld vielen. “Nu vul ik het voor mijn gevoel best wel goed in. De ploeg heeft me denk ik nodig als controlerende middenvelder, doordat ik de balans weet te bewaken.” Nu zijn eerste volledige seizoen bij Jong Ajax er bijna opzit, beseft Vos ook dat ontwikkeling met vallen en opstaan gaat. De beloftenploeg staat op een enigszins teleurstellende vijftiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, maar won onlangs wel op spectaculaire wijze met 5-4 van Jong PSV.

“Die eerste dertig minuten waren we heel goed”, geeft Vos aan. “Ik denk dat dit het beste half uur is dat we dit seizoen gespeeld hebben. We kwamen 3-0 voor, maar daarna zakten we een beetje weg. We kregen voor rust nog twee onnodige goals tegen, maar waren over de gehele wedstrijd gezien echt dominant. We moeten leren van de fouten die we hebben gemaakt. Dan kunnen we voorkomen dat het in komende duels nog een keer gebeurt.”

Vos vindt het niet lastig om de wisselvalligheid van Jong Ajax te verklaren. Waar de selectie vorig seizoen bestond uit een groot aantal ervaren spelers, moeten nu veel jongens met weinig ervaring in de Keuken Kampioen Divisie de kar trekken. “Je speelt tegen mannen die net iets sterker en slimmer zijn dan wij. Van jeugdvoetbal naar de Keuken Kampioen Divisie is een stap waar je niet te makkelijk over mag denken. Je komt opeens tegenstanders met Eredivisie-ervaring tegen, dus voor ons was het wel wennen. We hebben onlangs drie keer op rij gewonnen, dat zegt natuurlijk wel wat over onze ontwikkeling als ploeg.”

Vos speelde tot nog toe 33 duels namens Jong Ajax.

Afgelopen winter kreeg Vos de kans om zich op een trainingskamp in Marbella te tonen aan de inmiddels ontslagen Alfred Schreuder. Vanwege het ontbreken van elf WK-gangers nam de oefenmeester heel wat jonge talenten in zijn trainingsgroep op. “De selectie bestond voornamelijk uit spelers van Jong Ajax. Brian Brobbey, Calvin Bassey, Owen Wijndal en Devyne Rensch waren bijvoorbeeld wel mee en Alfred Schreuder was er natuurlijk ook gewoon, dus het was een mooie kans om mezelf te laten zien aan de trainer.”

Dankzij zijn goede spel haalde Heitinga Vos eerder deze maand bij de selectie voor het competitieduel met Fortuna Sittard. Voor de jongeling ging er vervolgens een droom in vervulling toen hij in de eigen Johan Cruijff ArenA bij een 2-0 voorsprong als invaller zijn debuut voor Ajax 1 mocht maken. “Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Ik zat natuurlijk begin dit jaar ook al een paar keer bij de selectie. Ik zag Kian Fitz-Jim warmlopen en hij moest zich klaarmaken voor een invalbeurt, waardoor ik het gevoel had dat ik tegen Fortuna niet meer op speelminuten hoefde te rekenen. Gedurende de wedstrijd zei Heitinga opeens: ‘Vos, warmlopen’. Uiteindelijk mocht ik samen met Francisco Conceição invallen. De trainer gaf aan dat ik gewoon lekker moest voetballen en relaxed moest blijven.”

De controleur was nog dicht bij een doelpunt, maar zag zijn schot tot zijn eigen teleurstelling rakelings naast gaan. “Ik heb naar mijn mening best wel goed gespeeld, al baal ik wel dat ik niet wist te scoren. Ik heb namelijk ook wel scorend vermogen. Je zal mij niet zo snel twintig scharen zien maken, maar je mag wel van mij verwachten dat ik af en toe een doelpuntje mee weet te pikken. Of je mag noteren dat ik komend seizoen ook een paar goals in Ajax 1 weet te maken? Jazeker, dat komt goed.”

Vos zit nog niet officieel bij het eerste elftal, maar traint wel regelmatig met de hoofdmacht mee. “Ik kan het goed vinden met Kenneth Taylor en ook met de andere middenvelders Davy Klaassen en Edson Álvarez, maar ik lig sowieso gewoon goed in de groep.” Hij omschrijft zichzelf als een sterke en grote middenvelder die goed is in de duels. “Ik kan ook een goede pass geven, ben heel snel en technisch goed onderlegd. Ik kan het spel ook wel lezen als ik lekker in de wedstrijd.”

Eerder deze maand debuteerde Vos in de hoofdmacht van Ajax.

Als liefhebber kan de Ajacied vooral genieten van spelers als Luka Modric en Casemiro. “Vooral Modric vind ik een hele slimme speler. Ik vergelijk hem zeker niet met mezelf, maar ik kan erg genieten van de manier waarop hij beweegt en van zijn spelintelligentie.” Dat Vos vervolgens ook de naam noemt van Jude Bellingham is geen hele grote verrassing. “Dat is ook een hele goede speler. Ik denk inderdaad dat we vergelijkbare kwaliteiten hebben, maar ik ben ervan overtuigd dat ik in potentie een betere voetballer kan worden.” Een jaar geleden noemde hij tegenover Ajax TV Ryan Gravenberch als grote voorbeeld. “Ryan speelde op dat moment hier in het eerste van Ajax. Van hem kan ik ook zeker genieten, vandaar dat ik destijds zijn naam noemde.”

Tussen alle hoogtepunten bij Ajax in, bereikte Vos afgelopen zomer nog de finale van een jeugd-EK met Nederland Onder 17. Dat Oranje zulke hoge ogen wist te gooien maakt hem begrijpelijkerwijs trots. “We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt met twee moeizame wedstrijden tijdens de kwalificatiecyclus tegen Slowakije (0-0, red.) en Griekenland (1-1). Gelukkig haalden we toch het EK Onder 17 in Israël. We speelden een heel goed toernooi en haalden de finale tegen Frankrijk. Ik was nog belangrijk met de assist bij de 0-1 van Jaden Slory, maar het bleek uiteindelijk niet voldoende. Frankrijk won met 2-1.”

Ondanks de trots, kan Vos ook nog boos worden over het feit dat de Fransen uiteindelijk met de Europese titel aan de haal gingen. “We hadden namelijk echt kans om het EK te winnen. Het is enorm zonde voor het team en voor jezelf. Je kan jezelf zo ook in de kijker spelen. Als je kijkt naar Mathys Tel, zeventien jaar oud, en hij is voor twintig miljoen euro van Stade Rennes naar Bayern München gegaan.” Aan een buitenlandse transfer wil Vos nu echter nog niet denken. Het grote doel is eerst om een vaste waarde te worden in Ajax 1. “Ik speel hier al van jongs af aan en ben een Ajax-kind. In mijn persoon is ook wel interesse geweest, maar ik blijf lekker hier bij Ajax.”

Voor de tiener wacht er zondag een prachtig affiche, wanneer Ajax het in de finale van de TOTO KNVB Beker opneemt tegen PSV. Door de schorsing van Kenneth Taylor lijkt Vos een reële kans op speeltijd te maken. “Ik kijk het gewoon aan, er zijn veel spelers in de selectie. Ik heb deze week hard gewerkt op de training, dus er bestaat zeker een kans dat ik in mag vallen. Ik moet mezelf gewoon zo goed mogelijk voorbereiden en heb er vertrouwen in dat we de bekerfinale kunnen winnen.”

Paspoort

Naam:Silvano Vos

Club: Jong Ajax

Leeftijd: 18

Positie: Verdedigende middenvelder

Lengte: 189 cm

Wedstrijden: 33

Sterke punten: Kracht, passing, techniek