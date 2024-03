Ideale aanvalsduo van Oranje geïdentificeerd: ‘Memphis heeft baat bij hem’

Donyell Malen is de ideale aanvalspartner van Memphis Depay in het Nederlands elftal, zo concludeert Jeroen Elshoff na de afgelopen interlandperiode. Volgens de journalist van NOS heeft Memphis baat bij een aanvaller met diepgang naast zich, daar de sterspeler van Oranje zelf graag in de bal komt.

Jeroen Stekelenburg, presentator van de NOS Voetbalpodcast, noemt Memphis een speler die Oranje nodig heeft om ver te komen op het EK in Duitsland.

“Hij is toch best redelijk in vorm aan het komen, die Memphis Depay.”

Ook collega Arman Avsaroglu is blij met de prestaties van Memphis. “Dat is misschien wel de grootste winst van dit blok, want twee of drie maanden geleden hadden we het allemaal over Weghorst, Brobbey en Zirkzee.”

“Toen was het de grote vraag wie de spits van het Nederlands elftal zou worden”, herinnert Avsaroglu zich. “Ergens op de achtergrond noemden mensen nog wel Memphis, maar alleen als hij nog zou spelen. Nu heeft hij gewoon in twee wedstrijden 75 minuten gespeeld. Vandaag (dinsdagavond, red.) deed hij dat bij vlagen ook best goed. Hij is fit en gaat alleen nog maar fitter worden als hij gewoon heel blijft, dus dat is echt wel winst.”

Malen

Elshoff breekt vervolgens een lans voor Malen. ‘Ik vind wel dat Memphis baat heeft bij Donyell Malen. Als hij doet wat hij doet, dus uit de spits weg, heb je echt wel iemand nodig die diepte kan maken. Als Malen zijn vorm vasthoudt is het duidelijk. Daar ben ik sowieso een voorstander van, stel spelers op die in vorm zijn!”

Jeroen Grueter noemt Elshoff gekscherend de ‘voorzitter van de Donyell Malen-fanclub’, daar de journalist afgelopen vrijdag ook al lyrisch was na zijn korte invalbeurt. Malen was tegen Schotland (4-0 winst) in veertien minuten trefzeker en leverde daarnaast een schitterende pass af op Teun Koopmeiners, die echter over schoot. De totale teller voor Malen staat momenteel op zes doelpunten en vier assists in dertig interlands namens Oranje.

Recordjacht

Memphis, met wie Malen volgens de-journalisten moet gaan spelen in de 5-3-2-formatie van bondscoach Ronald Koeman , staat inmiddels op negentig officiële interlands namens het Nederlands elftal.

Daarin was de dertigjarige aanvaller van Atlético Madrid goed voor 44 doelpunten en 30 assists. Memphis heeft nog maar zes doelpunten nodig om Robin van Persie, de topscorer aller tijden van Oranje, te evenaren.

