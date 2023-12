Huisgenoten Tim Pieters winnen 11.265 euro met grandioze weddenschap tegen Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social de weddenschap van de huisgenoten van USV Hercules-aanvaller Tim Pieters.

Hercules schreef donderdagavond op sensationele wijze geschiedenis door Ajax met 3-2 te verslaan in de TOTO KNVB Beker. Voor velen een onbegrijpelijk resultaat en een totale verrassing, maar niet voor de huisgenoten van Pieters. De aanvaller was verantwoordelijk voor de 1-0 en 2-0 van de Utrechtse amateurs en hij bezorgde zijn huisgenoten daarmee een enorm geldbedrag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De vrienden van Pieters zetten namelijk in op een zege voor Hercules én een doelpunt voor Pieters, waarmee de 15 euro inleg per persoon liefst 751 keer uitbetaald werd. In totaal leverde de weddenschap een winstbedrag op van 11.265 euro, zo blijkt ook uit beelden die rondgaan in diverse WhatsApp-groepen. Het nieuws wordt door diverse bronnen bevestigd.

De weddenschap van huisgenoten van Tim Pieters

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties