Hugo Borst ziet hoofdwond bij Luuk de Jong en geeft PSV-spits advies voor na loopbaan

Luuk de Jong viel zaterdag bij PSV - Sparta Rotterdam (2-1) uit met een lelijke hoofdwond. Hugo Borst vraagt zich direct na afloop af wat er met de hersenen van de spits gebeurt, na een loopbaan lang koppen en kopduels aangaan.

De Jong liep de hoofdwond, waar het nodige bloed uitkwam, na rust op tijdens een kopduel. De aanvoerder van PSV werd nog wel behandeld op het veld door de medische staf, maar blies toch de aftocht. Ricardo Pepi verving De Jong in de slotfase in Eindhoven.

''Het zag er lelijk uit. Je hoopt dat het bij een paar schrammetjes blijft en er geen schade voor later blijft'', opent Maurice Steijn het item over De Jong in De Eretribune. ''Maar ik ben altijd heel huiverig voor die koppen tegen elkaar.''

''Het is wetenschappelijk interessant hoe hij zich na zijn loopbaan ontwikkelt, met de schade die is opgelopen'', vult Borst aan. ''En nu moet je eigenlijk elk jaar kijken hoe de progressie is, in negatieve zin dan.''

''Als ik hem was zou ik testjes gaan doen. En voor wetenschappers is dat ook buitengewoon interessant'', aldus de journalist, die 'zijn' Sparta ondanks een goede wedstrijd in het Philips Stadion met 2-1 zag verliezen van PSV.

''Deze man heeft zo ongehoord veel gekopt. Je zou het ook aan een bokser kunnen krijgen. Maar De Jong komt daar zeker voor in aanmerking'', aldus de nieuwsgierige Borst.

De Jong tekende overigens op fraaie wijze, en met buitenkantje voet, voor de 2-1 van PSV. De thuisclub zag Matteo Dams met direct rood vertrekken na rust, maar sleepte de drie punten met hangen en wurgen uit het vuur.