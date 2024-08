Hugo Borst is verbaasd: ‘Heel opmerkelijk dat Ajax hem nooit heeft gehaald’

Hugo Borst verbaast zich erover dat Ayoub Oufkir nooit is opgepikt door Ajax. De achttienjarige buitenspeler maakte zaterdagavond zijn debuut in het shirt van Sparta Rotterdam, de club waar de Amsterdammers een samenwerkingsverband mee hebben. Oufkir liet zich bij zijn debuut direct gelden met een afgemeten voorzet.

FC Twente leek in De Grolsch Veste tegen Sparta op weg naar een 1-0 zege na een benutte strafschop van Sem Steijn. Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk besloot hierop tien minuten voor tijd debutant Oufkir binnen de lijnen te brengen.

Het bleek een gouden wissel, want de jonge vleugelaanvaller stond in blessuretijd aan de basis van de 1-1. Zijn indraaiende voorzet werd tegen de touwen gekopt door spits Tobias Lauritsen. Daarmee hielden de Spartanen alsnog een punt over aan het bezoek aan Twente.

Borst, die fervent Sparta-supporter is, heeft Oufkir de afgelopen jaren op de voet gevolgd. "Hij heeft een paar dagen geleden een contract getekend voor drie jaar", begint de columnist en schrijver in De Eretribune op ESPN.

"Heel opmerkelijk. Sparta heeft een samenwerkingsverbandje met Ajax. Hij is nooit opgehaald, dit jochie is kennelijk niet goed genoeg bevonden voor de jeugdopleiding van Ajax."

"Meestal halen ze wel wat weg, en anders doet Feyenoord, PSV of een andere club dat wel", vervolgt Borst. "Maar hij is er helemaal doorheen gegleden en heeft vorig jaar in Jong Sparta een wedstrijdje of dertien gespeeld, had een paar assistjes. Hij is een leuke aanvaller, kwikzilverachtig."

Volgens analist Kees Kwakman mag Sparta zijn handen dichtknijpen dat Oufkir nog altijd bij de club onder contract staat. In de ogen van Borst werd het ook weleens tijd dat er weer een speler uit de eigen jeugd doorbrak op Het Kasteel. “Het heeft lang geduurd. Na Abdou Harraoui is er niks meer doorgekomen, zes jaar geleden debuteerde hij."