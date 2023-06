HSV lijkt promotie naar Bundesliga te kunnen vergeten na pijnlijke oorwassing

Donderdag, 1 juni 2023 om 22:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:16

VfB Stuttgart heeft een belangrijke stap gezet richting lijfsbehoud in de Bundesliga. In het heenduel van de dubbele ontmoeting in de finale van de play-offs werd Hamburger SV met 3-0 verslagen. De return, die komende maandag afgewerkt wordt, lijkt door het resultaat slechts een formaliteit. Konstantinos Mavropanos, Serhou Guirassy en Josha Vagnoman verzorgden de doelpuntenproductie.

HSV liep afgelopen zondag op een haar na promotie mis en werd veroordeeld tot het spelen van play-offs. De ploeg van trainer Tim Walter won op de slotdag met 0-1 op bezoek bij degradant SV Sandhausen en leek daar voldoende aan te hebben voor plek twee, totdat concurrent 1. FC Heidenheim in minuut 98 een 2-3 zege veiligstelde tegen Regensburg. HSV eindigde daardoor als nummer drie en werd gekoppeld aan de nummer zestien van de 1. Bundesliga, Stuttgart.

Al in de eerste speelminuut ging het mis voor HSV. Stuttgart wist zeer snel na de aftrap een corner te forceren. Borna Sosa bezorgde de bal vanuit de hoekschop op het hoofd bij Mavropanos, die hoog boven de vijandige defensie uittorende en binnenknikte: 1-0. Halverwege de eerste helft kroop het team van Walter door het oog van de naald. Arbiter Tobias Welz kende een strafschop toe aan Stuttgart na een overtreding van Ludovit Reis, waarna Guirassy aanlegde voor de buitenkans van elf meter. Doelman Daniel Heuer Fernandes reageerde alert en bracht redding op de inzet.

In het tweede bedrijf liep de schade wél verder op. Zes minuten na rust had Enzo Millot een uitstekende pass in huis op Vagnoman, die geen fout maakte en van dichtbij afrondde: 2-0. Nog geen drie minuten later liep de achterstand nog verder op door toedoen van Guirassy, die met het hoofd scoorde uit een nieuwe, succesvolle hoekschop van Sosa: 3-0. Het had nog erger kunnen aflopen voor HSV, daar Anssi Suhonen na een harde overtreding met een directe rode kaart van het veld gestuurd werd. Met tien man voorkwam HSV dat Stuttgart nog verder wegliep.