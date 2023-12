Houdt Pavlidis de strijd met Gimenez om de topscorerstitel spannend?

AZ is de laatste tijd wat wisselvallig in de Eredivisie. Zaak dus voor het elftal van trainer Pascal Jansen om zaterdag in het eigen AFAS Stadion te winnen van promovendus Almere City FC. Op die manier blijft men in het spoor van nummer twee Feyenoord. De aftrap in Alkmaar is om 21:00 uur.

Veel ogen zullen uiteraard weer gericht zijn op Vangelis Pavlidis, met zestien goals de nummer twee op de topscorerslijst in de Eredivisie. Alleen Santiago Gimenez (achttien treffers) scoorde nog vaker dan de topschutter van AZ. Pavlidis scoorde vorige week nog tegen FC Utrecht, al was dat niet voldoende om drie punten mee te nemen naar Alkmaar: 1-1.

