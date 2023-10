‘Hij was waarschijnlijk vertrokken als Van Nistelrooij was gebleven bij PSV’

Maandag, 16 oktober 2023 om 14:30 • Noel Korteweg

Als Ruud van Nistelrooij aan het einde van vorig seizoen niet was opgestapt bij PSV, dan was Isaac Babadi waarschijnlijk vertrokken. Dat vertelt zijn broer en zaakwaarnemer Samuel in gesprek met ELF Voetbal. Van Nistelrooij achtte de achttienjarige aanvallende middenvelder van de Eindhovenaren nog niet betrouwbaar genoeg om voor het eerste elftal in aanmerking te komen.

Peter Bosz liet Babadi dit seizoen debuteren in de hoofdmacht van PSV. De rechtspoot maakte in de voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz (4-1 winst) al na vier minuten de openingstreffer en schoot zo uit de startblokken in het Philips Stadion.

Na dat duel kon Babadi nog rekenen op twee basisplaatsen en vier invalbeurten. Sinds eind september kampt hij met een blessure, waardoor Bosz geen beroep op hem kan doen. Als het aan Babadi zelf had gelegen, was hij vorig seizoen al overgeheveld naar het eerste elftal van PSV. Van Nistelrooij was echter van mening dat hij daar nog niet klaar voor was.

“Hij nam het te persoonlijk op”, zegt zijn broer Samuel. "Hij behoorde tot de wereldtop van zijn generatie en wilde meedraaien met het eerste. Hij was er klaar voor, maar de trainer vond hem nog te onbetrouwbaar." Babadi kon de keuze van Van Nistelrooij ‘niet plaatsen’.

“Hij had een weerwoord, waarna ik op de club moest komen. Het was niet erg, of zo. Maar ik had net een lange reis achter de rug en heb toen gezegd: ‘Isaac, ik begrijp je, maar je moet omgaan met de situatie zoals die is. Doe wat van je wordt gevraagd en dan komt het vanzelf goed.’”

Pablo Botermans, de mental coach van PSV, heeft Babadi daarmee geholpen. “Het was een wake-up call”, zegt Samuel. “We zijn nieuwe doelen gaan stellen en stoomden hem klaar voor de Premier League International Cup aan het einde van het seizoen." Daar maakte de PSV’er veel indruk, waarna Tottenham Hotspur contact opnam met Samuel.

“Ze vonden hem geweldig”, lacht hij. "Begin dit seizoen kon Bosz niet om Isaac heen. Ik ga eerlijk zeggen: als Van Nistelrooij was gebleven, zou Isaac waarschijnlijk zijn vertrokken. Het is geen probleem als een trainer het niet in hem ziet zitten, maar Isaac was simpelweg toe aan de volgende stap. En hij moet uitgedaagd blijven worden. Als hij de juiste stappen blijft zetten, komt hij ooit in de Europese top terecht. Daarvan ben ik honderd procent overtuigd."