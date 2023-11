Heurelho Gomes schrikt van slechte statistiek PSV: ‘Mijn hemel, echt waar?’

Woensdag, 29 november 2023 om 10:35 • Jordi Tomasowa

PSV kan woensdagavond in Sevilla zijn eerste Champions League-uitzege sinds 27 november 2007 boeken. Destijds werd CSKA Moskou met 0-1 aan de kant gezet. De doelman die toen onder de Eindhovense lat stond, was Heurelho Gomes.

De oud-doelman schrikt in gesprek met het Eindhovens Dagblad van de matige statistiek, maar heeft er desondanks vertrouwen in dat PSV woensdagavond een einde kan maken aan de negatieve reeks

“Mijn hemel, is dat echt waar?”, reageert Gomes, wanneer hij geconfronteerd wordt met het voor PSV pijnlijke feitje. “Hoe is het toch mogelijk dat dit zo’n grote Europese club als PSV is overkomen?”, vraagt de Braziliaan zich af. Op 27 november 2007 won PSV op bezoek bij CSKA Moskou met 0-1 door een doelpunt van Jefferson Farfán.

Gezien het feit dat PSV drie punten meer heeft dan Sevilla én een beter onderling resultaat heeft dan RC Lens, kan het zich woensdag al plaatsen voor de achtste finales. Daarvoor moet het winnen in Sevilla en moet Arsenal later op de avond afrekenen met Lens.

“Overwintering in de Champions League hoort bij PSV”, vindt Gomes. “Maar winnen in Spanje? Daar is de competitie zo sterk. In onze jaren was een uitwedstrijd winnen echt geen unicum. Daarvoor heb je voldoende volwassenheid en ook gewoon Champions League-ervaring in je elftal nodig. Dat hadden we in die tijd. Ik zie nu weer dat PSV een beetje die kant op is gegaan. Ze hebben dit seizoen echt goed ingekocht.”

Gomes draagt de Eindhovense club nog altijd in zijn hart. “Ze doen het momenteel geweldig en ik heb de wedstrijd tegen Ajax bijvoorbeeld live gezien. Gewoon een mooie overwinning, met een grootse Lozano. Als je hem in vorm hebt, kun je Sevilla ook pijn doen. Maar PSV heeft meer sterke punten, want Luuk de Jong is ook op alle niveaus nog sterk.”

De Braziliaanse oud-doelman speelde tussen 2004 en 2008 in totaal 181 officiële duels voor PSV en werd in die periode vier keer landskampioen van Nederland. Gomes, die uit de jeugdopleiding van Cruzeiro kwam, speelde na PSV nog voor Tottenham Hotspur, TSG Hoffenheim (huur) en Watford.