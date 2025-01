Hete late gelijkmaker voorkomt vierde opeenvolgende zege Manchester City, dat tegen Brentford tóch niet in vorm blijkt

Manchester City is er dinsdagavond niet in geslaagd de zegereeks een vervolg te geven. Al drie wedstrijden lang leek de equipe van Pep Guardiola de vormdip de baas, maar op bezoek bij een sterk voor de dag komend Brentford ging het, twee doelpunten van Phil Foden ten spijt, toch weer mis: 2-2.

Op jacht naar het vasthouden van vorm trad Manchester City aan met een hoop vaste namen. Kyle Walker aast op een transfer weg van de Premier League en behoorde niet tot de selectie, Matheus Nunes was rechts achterin zijn vervanger. Verder verschenen onder meer Nathan Aké, Savinho en Kevin De Bruyne aan de aftrap.

Het totale aantal Nederlanders op het veld kwam neer op drie. Brentford-manager Thomas Frank ruimde, zoals hij meestal doet in duels die er om doen, basisplekken in voor Mark Flekken en Sepp van den Berg.

Na een sterke openingsfase van City was het Brentford dat in het tweede deel van de eerste helft de dans uitmaakte. Bryan Mbeumo en Yoane Wissa kregen kansen, maar lieten na deze te verzilveren. Richting het einde van de eerste helft verschenen the Citizens meer voor het doel van Flekken, al wist de Oranje-international zijn net schoon te houden, pogingen van Mateo Kovacic, Nunes, Savinho én Erling Braut Haaland ten spijt.

Net zoals voor rust liet Brentford zich na de hervatting nadrukkelijk gelden. In minuut 65 resulteerde het zelfs in een voorsprong voor the Bees, maar 'doelpuntenmaker' Mikel Damsgaard stond ruim buitenspel in aanloop naar zijn afgekeurde treffer. Meteen daarna sloeg City toe.

Op kenmerkende wijze bediende De Bruyne vanaf de rechterflank de inlopende Phil Foden, die met veel gevoel de verre onderhoek vond en zo Flekken het nakijken gaf: 0-1. Snel na de openinsgtreffer liet Brentford andermaal zien een uitstekend voetballende ploeg te zijn en had Wissa kunnen scoren, maar met een heldhaftige ingreep op de doellijn voorkwam Aké een gelijkmaker.

Aan de andere kant vond City het net wél. Savinho passeerde op fraaie wijze zijn mannetje, schoot in, zag vervolgens toe hoe Flekken redding bracht en daarna hoe Foden de 0-2 op het scorebord zette vanuit de rebound. Daarmee leek de race gelopen, maar niet bleek minder waar.

Acht minuten voor tijd werd de comeback ingezet door Brentford. Van dichtbij kon Wissa de 1-2 maken nadat hij werd bediend door Mads Roerslev, alvorens een bloedstollende slotfase volgde. Daarin drong de thuisploeg aan, en met succes. We schreven de tweede minuut van de blessuretijd toen Christian Nørgaard de voorzet van Keane Lewis-Potter verdienstelijk achter Stefan Ortega kopte: 2-2. Zo kwam er na drie wedstrijden een einde aan de zegereeks van Manchester City, dat blijft steken op de zevende plek in de Premier League. Brentford heeft zeven punten minder (28 om 35) en staat tiende.