Hoop voor Arne Slot: 'Het zou me niet verbazen als Trent Alexander-Arnold tóch bij Liverpool blijft'

Een transfer van Trent Alexander-Arnold naar Real Madrid lijkt slechts een kwestie van tijd, maar als we Wayne Rooney mogen geloven, bestaat de kans dat de rechtsback bijtekent bij het Liverpool van Arne Slot nog altijd.

Het gaat al maanden over de toekomst van Alexander-Arnold, die komende zomer contractloos is en dus mag gaan en staan waar hij wil. Real Madrid ziet zijn kans schoon en lijkt andermaal een ster toe te voegen aan de selectie.

Liverpool wordt reeds gelinkt aan andere rechtervleugelverdedigers, zoals Jeremie Frimpong, en lijkt zich voor te bereiden op een toekomst zonder de jongen van de club. Rooney, clublegende van aartsrivaal Manchester United, houdt een nadrukkelijke slag om de arm.

De voormalig wereldaanvaller beschikte in 2010 zelf over een aflopende verbintenis en stond op het punt een contract te tekenen bij een Spaanse grootmacht. “In mijn hoofd had ik me ingesteld om in Spanje te gaan spelen en er vonden ook gesprekken plaats”, laat Rooney optekenen in zijn column voor de BBC.

“Een deal met Real leek een paar dagen waarschijnlijker, maar ik dacht vooral aan FC Barcelona en hoe ik in een team zou passen naast Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi en Sergio Busquets.” Zoals de geschiedenis uitwees, kwam het destijds niet daadwerkelijk tot een vertrek bij Manchester United.

Dat een transfervrij vertrek naar een Spaanse topclub aanstaande lijkt, wil dus niet alles zeggen, wil Rooney bewijzen met zijn vergelijking tussen hem en Alexander-Arnold. “Alexander-Arnold heeft nog niet getekend bij Real en het zou me niet verbazen als hij, ondanks alle speculatie, uiteindelijk toch op Anfield blijft.”

“Er kan een hoop gebeuren voordat een contract is getekend, weet ik uit ervaring”, besluit Rooney, die zelf sinds zijn vertrek bij Plymouth Argyle in december vorig jaar een clubloze status geniet als trainer.