Het prijzengeld bij het WK voor clubs 2025: Hoeveel is het winnen van het vernieuwde FIFA-toernooi waard?

Voetbalzone bekijkt hoeveel de winnaar van het WK voor clubs in 2025 krijgt.

Het WK voor clubs staat op het punt om een nieuwe start te maken met een gloednieuw format en maar liefst 32 teams die voor de prijs gaan.

Het wordt een enorme stap vooruit ten opzichte van het exclusieve toernooi met zeven teams tot de laatste editie, die in december 2023 werd georganiseerd door Saudi-Arabië. De 32 teams zijn dus niet beperkt tot de winnaars van de continentale clubcompetities, maar worden verdeeld in acht groepen van vier.

De loting voor de groepsfase vond plaats op 5 december en Voetbalzone neemt een kijkje naar het prijzengeld dat FIFA in de aanbieding heeft voor het toernooi dat een maand gaat duren.

Wat is het prijzengeld van het WK voor cluvs 2025?

Naast het aantal deelnemende teams zal ook het prijzengeld voor het toernooi enorm stijgen en de FIFA heeft bevestigd dat het prijzengeld voor de competitie ongeveer 777 miljoen euro zal bedragen.

Deze prijzenpot is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de voorgaande premies die beschikbaar waren voor de deelnemers aan eerdere toernooien, wat geen rare verandering is, gezien het grotere aantal deelnemende teams en de grotere eer om het toernooi te winnen.

De winnaar van het WK voor clubs van 2023 nam naast een trofee ook 4,6 miljoen euro mee naar huis, terwijl de runners-up 3,7 miljoen euro kregen. De derde plaats was 2,3 miljoen euro waard, ongeveer 462.000 euro meer dan waar het vierde geplaatste team recht op had. De teams die als vijfde en zesde eindigden ontvingen elk 924.000 euro en in totaal werd iets minder dan 14.8 miljoen euro verdeeld onder de zeven betrokken clubs.

Wanneer begint het WK van 2025?

De editie van 2025 van het WK is verplaatst van het gebruikelijke tijdstip in december dat sinds 2005 jaarlijks wordt gehouden, naar 15 juni 2025 tot 13 juli 2025.

De eerste versie van het vierjaarlijkse toernooi wordt georganiseerd door de Verenigde Staten.

Wie won het WK van 2023?

Manchester City, de regerend-kampioen van de Premier League, won het WK in 2023 door in de finale het Braziliaanse Fluminense met 4-0 te verslaan en zo hun eerste internationale titel te veroveren.