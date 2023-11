Het Leicester City van LaLiga? Daley Blind en Girona zetten sprookje voort

Zaterdag, 4 november 2023 om 15:57 • Jonathan van Haaster

Aan het sprookjesachtige seizoen van Girona komt voorlopig geen einde. De ploeg van succestrainer Michel won zaterdagmiddag opnieuw, ditmaal was Osasuna het slachtoffer: 2-4. Iván Martín opende de score, waarna het er even slecht uitzag voor de bezoekers na een dubbelslag van Ante Budimir. Artem Dovbyk, Viktor Tsygankov en Aleix García bezorgden Girona in de laatste twintig minuten alsnog de zege. Girona komt op 31 punten uit 12 wedstrijden terecht. Real Madrid, de nummer twee, kan zondag in punten gelijk komen.

Bijzonderheden:

Girona liet na een kwartier zien uitstekend te kunnen counteren. Sávio was niet meer te stoppen voor de thuisploeg, waarna de Braziliaan meegaf aan Dovbyk. Zijn scherpe voorzet werd bij de tweede paal binnengelopen door Martín: 0-1. Lang konden de Catalanen echter niet genieten van de voorsprong. Halverwege de eerste helft tikte Budimir namelijk binnen, nadat Girona-goalie Paulo Gazzaniga een schot van Moi Gómez niet goed verwerkte: 1-1.

Tien minuten na rust was een overwinning voor Girona bijzonder ver weg. Johan Mojica zette vanaf de linkerkant uitstekend voor, waarna Budimir directe tegenstander Blind verschalkte en binnenkopte: 1-2. Het zou uiteindelijk allemaal nog wel in orde komen voor Girona. Twintig minuten voor tijd was Dovbyk verantwoordelijk voor de gelijkmaker. De spits liep een doorgeschoten voorzet van Miguel Gutiérrez bij de tweede paal binnen: 2-2.

Tien minuten voor tijd zorgde Tsygankov voor de 2-3. De Oekraïner profiteerde van dichtbij optimaal van zeer matig uitverdedigen bij Mojica, die de bal onbedoeld bij de invaller bezorgde. De beslissing viel in de negentigste minuut. Portu zette voor en Aleix García schoot heerlijk via de stuit raak: 2-4.

Girona eenzaam aan kop ??

Iván Martin zet de bezoekers op voorsprong, waardoor ze nu weer virtueel boven Real Madrid staan ??#ZiggoSport #LaLiga #OsasunaGirona pic.twitter.com/0e8gS4eGnq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 4, 2023